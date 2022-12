Denuncian acoso sexual y presencia de drogas y armas en la Secundaria Técnica 39

Acoso sexual, peleas dentro y fuera de la escuela, se han encontrado drogas, pistolas de salva, los baños están inservibles, la cooperativa escolar además de carísima, vende comida chatarra, estos son algunos de los problemas que actualmente enfrenta la escuela Secundaria Técnica 39, ubicada en esta capital potosina.

Lo anterior lo denunció la señora Ruth Rosas, integrante de la asociación de padres de familia de este plantel escolar quien reporta que todas estas situaciones han sido desatendidas por parte del director de dicho centro escolar, Ignacio Pedro Coraza, a quien constantemente le piden cuentas y que además haga algo al respecto, sin embargo no lo hace.

Decenas de padres de familia preocupados el crítico escenario que se vive en esa institución educativa levantaron una serie de firmas para acudir a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, y denunciar lo que sucede para comenzar a trabajar en las necesidades como son los servicios de higiene que requieren sus hijos y de seguridad pero tampoco les han dado respuesta.

Narran que han estado solicitando la realización de una Asamblea Extraordinaria, para tan solo resolver los problemas de infraestructura sanitaria, porque no hay donde satisfacer las necesidades de higiene de sus hijos, sin embargo han encontrado cerrazón de parte de la Supervisora de Zona 5, Irma Moncada, quien ha dicho que solamente las autoridades pueden definir una fecha exacta para la realización de un encuentro con los padres de familia.

Tras insistir en la necesidad de hablar fueron agredidos por autoridades de la escuela "la supervisora dice que no se puede y no se puede, ayer nos presentamos la Secretaría de Padres de Familia y yo para tan solo definir quienes eran los responsables de la cooperativa, y mandar a la coepris porque los alimentos no están en buenas condiciones y son alimentos chatarra que está prohibidos, al llegar a la escuela la supervisora nos agredió, nos mandó a sacar no sé azotaron la puerta y prohibió que nos dejaron entrar por estar solicitando información para que nuestros hijos convivan mejor, por esta situación vamos a acudir a denunciar".

Pretenden que el director, no oculte información como el reciente caso de acoso sexual escolar de parte de un profesor de la institución que al parecer ya fue detenido, y también quieren saber sobre las agresiones que sufrió un menor dentro de las instituciones escolares.

"El director lo oculta y protege a los maestros dice que todo está bien y que no pasa nada, dice que los papás que levantan la voz son conflictivos y ya estamos cansados y si no tenemos una resolución pronto vamos a tener que manifestar todos, en común acuerdo".

Reporta que existe un recurso para reparar los baños pero el director lo quiere destinar a la adquisición de papelería que viene muy elevada, y la supervisora quiere poner piso en los salones, pero para esta madre de familia es prioridad arreglar los baños porque los menores hasta se aguantan de hacer sus necesidades básicas

Este plantel se encuentra ubicado en Sevilla y Olmedo 805 en la colonia Julián Carrillo y en los últimos días ha sido motivo de polémica porque un profesor acoso sexualmente a una niña y posteriormente es el mismo profesor presuntamente golpeó a un niño en la escuela, de esto no se les han dado detalles, y son los propios padres de familia afectados quienes dan a conocer lo que ocurre.

"Hay mucha protección hacia los maestros a pesar de que somos de la Asociación de Padres de Familia no hemos podido conseguir información, en los próximos días pretendemos manifestarnos porque ya es demasiado los alumnos son pocos y todos los papás tienen alguna queja, todos quieren hablar en la asamblea extraordinaria, la dirección no quiere que le explota está bomba, nunca hace reuniones y todos los papás estamos unidos".

Considera una falta de respeto que les azoten los portones en la cara, cuando solo buscan contar con información y poder participar en las decisiones que se toman en el plantel para ayudar a mejorar la institución educativa de sus hijos.

