Sebastián Pérez se niega a declinar en favor de Enrique Galindo

San Luis Potosí vive en la democracia y requiere de pluralidad, de la gente que pensamos de manera diferente; de manera clara y contundente le digo a Sara Rocha que no pierda el tiempo.

Así lo expresó en rueda de prensa el candidato a la presidencia municipal de San Luis Potosí por Movimiento Ciudadano, Sebastián Pérez, luego de que la presidenta del Partido Revolucionario Institucional en el estado le pidiera declinar por Enrique Galindo, lo que calificó como “un claro acto de desesperación”.

Nosotros no le vamos a quitar una alternativa a las potosinas y a los potosinos que le apuestan a una nueva generación, indicó, “que tienen claridad de cómo entender la política y sabiendo que nuestro municipio cuenta con una propuesta genuina y ganadora, esa es la nueva política, lo decimos con mucha alegría, precisión y claridad”.

No pierdas el tiempo Sara Rocha y no te confundas, sentenció, no le quites la esperanza a la gente, a los jóvenes, principalmente a las mujeres, que han vuelto propio este proyecto, somos ciudadanos que queremos transformar la realidad de nuestro querido San Luis Potosí y no es en una mesa política o simplemente haciendo aritmética como se solucionan sus problemas.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

El aspirante de MC increpó a Rocha Medina y le dijo que no pierda el tiempo, “hay una convicción clara de que lo que nos mueve es el beneficio de las familias y de todos los potosinos, este es el plan y a mí me enorgullece estar acompañado de la gente que está en este proyecto ganador”.

Consideró además que esto confirma que la elección municipal se fue a tercios, “gracias a que hemos caminado todas las colonias y escuchado todas las demandas, dándole alternativas de futuro y de solución a la gente, eso es lo que quieren los ciudadanos de San Luis Potosí”, reiteró.

“Sebas”, como se le conoce en política, insistió en que esta no es la manera en que se hace política, “no es un tema de aritmética ni de suma de membretes, así lo hace ella en los oscurito, son sus mañas en las mesas de negociación política”.

Finalmente dijo que la gente de San Luis Potosí se cansó de esas prácticas, “nosotros estamos avalando y acreditando que somos una verdadera oposición en San Luis Potosí ante el grupo que nos está gobernando y no le vamos a bajar la temperatura a la elección”.