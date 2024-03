Calculan déficit global del 50% en aviones comerciales

Existe un déficit de alrededor de 50% de aviones en el mundo, lo que en parte, es causa de las constantes cancelaciones en las líneas aéreas, señaló Felipe Cervantes Vega, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV).

Ante las constantes quejas de las agencias de viajes por la cancelación frecuente de vuelos por parte de las aerolíneas, Cervantes Vega señaló que si bien “no podemos pelearnos con nuestros proveedores”, sí se les puede pedir a las aerolíneas que apoyen en la medida de lo posible a los operadores turísticos, ya que prácticamente todas presentan este problema.

Explicó que las aerolíneas padecen una falta de aviones, “sobre todo nuevos, hay que estar ‘formados’ hasta uno o dos años para poder adquirir aviones nuevos, y los que hay en el mercado que ya son usados, hay que hacerles mucho mantenimiento, desarmarlo completamente y volverlo a armar”.

Estimó que este déficit de aviones es de alrededor de 50%, pues señaló que no solamente México padece este problema, sino todo el mundo, lo cual atribuyó a que cada vez hay más personas que cuentan con más tiempo libre para vacacionar, además de que la pandemia cambió los hábitos de compra, “ahora voy de trabajo y quiero quedarme dos o tres días y que mi familia me alcance porque no sé qué vaya a pasar después. Todos esos cambios afectan en que haya más demanda de pasajeros en líneas aéreas y no haya suficientes aviones”.

Manifestó que la AMAV cuenta con un ejecutivo por cada aerolínea, dedicado a atender este tema de las cancelaciones, “porque son muy puntuales, algunos porque se cancela el vuelo por falta de aviones, algunos por una falla técnica, porque no hay condiciones para volar, porque falla la tripulación y no llega”.

Cervantes Vega destacó que además de contar con una buena relación con las aerolíneas para que les hagan el reembolso cada vez que hay una cancelación de vuelos, también se les garantiza el pago de 20% adicional que marca la ley, por lo que aprovechó para recomendarle a la población que pida este bono si le cancelan un vuelo.

