Regulación tarifaria “no es una buena noticia” para el aeropuerto de SLP: Canacintra

El panorama en el sector aéreo podría complicarse con el ajuste en las tarifas anunciado por el gobierno federal, señaló Gerardo Bocard Meraz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

La semana pasada la Agencia Federal de Aviación Civil anunció que modificará los términos de las bases de regulación tarifaria, situación que tomó por sorpresa a los grupos aeroportuarios.

Al respecto, Bocard Meraz señaló que aún se desconoce de qué manera impactará esta medida en San Luis Potosí, sin embargo manifestó que "no es una buena noticia para el operador, porque si le reducen los ingresos, las cuotas de uso de aeropuerto autorizada y no hay más vuelos y más pasajeros, no van a tener dinero para invertir".

Esto podría complicar aún más el panorama en el sector aéreo en el país, por lo que dijo esperar que al menos se mantenga lo que se tiene actualmente en San Luis Potosí.

Y es que desde hace años, el sector empresarial en el estado ha pedido que aumenten los vuelos en el aeropuerto internacional "Ponciano Arriaga", y aunque la actual administración estatal ha iniciado negociaciones con diversas aerolíneas, no se ha logrado el objetivo.

Bocard Meraz insistió en que sí hay rutas rentables para las aerolíneas "sino, no las tendrían, United Airlines amplió la capacidad de sus aviones, American Airlines hizo lo mismo, en los vuelos a Cancún y Tijuana van suficientes pasajeros, estamos convencidos de que hay una demanda de los usuarios para que haya más vuelos".

Destacó que las propias aerolíneas tiene conocimiento de que hay capacidad para contar más vuelos en San Luis Potosí, "lo que no sabemos es porqué no se hace la labor completa de traerlas".