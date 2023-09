Adiós a nuevos vuelos este año: Sedeco

Es difícil que en lo que resta del año se tengan nuevos vuelos o destinos en el aeropuerto internacional "Ponciano Arriaga", reconoció Juan Carlos Valladares Eichelmann, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Aunque a lo largo del año se han entablado negociaciones con diversas aerolíneas para incrementar las frecuencias y destinos de los vuelos que hay en el aeropuerto potosino, Valladares Eichelmann señaló que prácticamente este año ya no se logrará dicho cometido, "dudo que en estos meses que quedan del año poder generar algo porque son procesos no tan rápidos y las negociaciones siguen en esa etapa, no se ha cerrado nada aún".

Y es que señaló que la situación que atraviesan las aerolíneas a nivel nacional, ha complicado el escenario, pues en lugar de crecer, varias aerolíneas importantes han reducido su actividad en todos los aeropuertos, "hay muy poca oferta de destinos, como Estado hemos dado todas las condiciones que nos piden, pero aún así; sabemos que el aeropuerto lo da, los números lo dan... lo que he entendido es que las líneas nacionales están teniendo muchos problemas".

Indicó que por ejemplo, las nuevas rutas que se buscaba activar a Guadalajara, Toluca y México, eran con una aerolínea que en estos momentos pasa por una situación complicada a nivel nacional, por lo que "nos quedamos estancados".

Por otro lado está Volaris, que es aparentemente la única que se encuentra en crecimiento, y aunque también opera en San Luis Potosí, en sus planes de expansión dejó fuera a la entidad potosina, "estoy viendo con ellos de qué manera podemos entrar en ese empuje de crecimiento en los nuevos aviones que acaban de comprar, y ellos nos hablaban de una posibilidad de que el próximo año nos den algún destino, pero la urgencia es ya".

Señaló que dicha propuesta de la aerolínea fue hace unos meses, y aunque el objetivo es abrir vuelos en lo inmediato, no ha dejado de lado las negociaciones con esta empresa para mantener la posibilidad de que abra más destinos el próximo año.

Finalmente, Valladares Eichelmann se refirió al caso de la nueva aerolínea Mexicana de Aviación, que operará desde el aeropuerto internacional "Felipe Ángeles", mismo que dijo "no es el destino ideal que requiere la gente en San Luis, pero no nos caería mal tampoco".