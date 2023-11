Aerus ya proyecta otras 2 rutas desde SLP: Sedeco

La apertura de una primera conexión entre San Luis y Monterrey, podría abrir las puertas a que Aerus cuente con más destinos próximamente, señaló Juan Carlos Valladares Eichelmann, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Luego de que Aerus anunció su llegada a San Luis Potosí con un vuelo hacia Monterrey, Valladares Eichelmann se dijo orgulloso de que se trate de potosinos “que están viendo por San Luis detonando estas dos frecuencias a Monterrey, que tanta falta hacía”.

Reconoció que en sus gestiones por la apertura de nuevos vuelos, no se acercó a esta empresa ya que se trata de una aerolínea de reciente creación “empezaron con pocos aviones, estaban en proceso de estructuración, de arranque, pero llegaron antes de lo que habíamos pensado”.

Además señaló que por parte de la aerolínea no se le pidió nada a la Sedeco, más que apoyar en la promoción, “ellos son los que me buscaron, no nos pidieron absolutamente nada”.

Así mismo, indicó que hace unos días tuvo una plática con los propietarios de la aerolínea para conocer sus planes a futuro, pues destacó que tiene gran potencial, ya que puede generar conexiones hacia ciudades como Querétaro o Guadalajara, que cuentan con aeropuertos que tienen vuelos hacia muchos más destinos.

En ese sentido, señaló que el próximo año recibirán nuevos aviones “y seguramente vendrán nuevas rutas para San Luis porque el aeropuerto está creciendo muchísimo en pasajeros y hay que aprovecharlo”.

Por lo pronto, la aerolínea trabaja con aviones pequeños con capacidad para 10 pasajeros, por lo que calificó la experiencia como viajar en un avión privado a buen precio, “son aviones muy ejecutivos, muy dinámicos para abordaje y despegue”.

La nueva aerolínea comenzará a operar a partir del mes de diciembre, primero con una frecuencia diaria a Monterrey, y a partir de enero con dos salidas cada día a la ciudad regia.