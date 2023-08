Asociación Nikkei San Luis promoverá cultura japonesa en SLP

Del 1o al 3 de septiembre el Parque Tangamanga Uno será sede de la Expo-Japón San Luis Potosí 2023, que busca fomentar la cultura nipona entre los potosinos. por lo que para Masao Tsuji Murayama, representante de la Asociación Nikkei San Luis Potosí y organizadora del evento, es una gran oportunidad para darle promoción a lo que se vive en el continente asiático.

“La Asociación nace en el año 2015 con la inquietud de podernos reunir a todas las familias japonesas que viven aquí en San Luis Potosí y así honrar a nuestros ancestros, además de mantener vivas sus enseñanzas y valores, dándolo a conocer mediante eventos a la sociedad potosina, la cual afortunadamente nos ha recibido muy bien.

En el 2017 ya constituidos legalmente empezamos con las actividades en forma, sumando a empresas, asociaciones civiles, Gobierno del Estado, en fin haciendo alianzas para de manera organizada dar a conocer la cultura japonesa en San Luis Potosí, esto lo consolidamos en el 2021 con el Jardín Japonés que pronto será reinaugurado; en mayo del 2022 tuvimos la Convención Nacional Nikkei en San Luis Potosí con más dos mil personas. Eso nos ha dado un impulso grande para darnos a conocer”, agregó.

De cuántas personas integran Nikkei, detalla que “somos cerca de 20 familias las que están integradas, unas 200 personas, aunque se siguen sumando más porque se acercan a nosotros de diferentes municipios de la entidad y de las nuevas empresas niponas que se han instalado en la capital, son personas de otros estados que hemos adoptado, unas 50 o 60 más”.

Explica que desde el 2017 el presidente de la Asociación es Alfredo Aiko Ueda Hijima, apoyado por Olivia Iwadare quien es la secretaria, además de Víctor Álvarez y otras personas más que conforman la mesa directiva.

“Aprovecho el medio que representas para decirle a los potosinos que la Asociación Nikkei San Luis Potosí siempre ha buscado impulsar la vida japonesa no solo con la música, gastronomía, arte, entretenimiento, deportes, etc, sino con muchos más aspectos. Esto no ha permitido que para este año tendremos la visita de japoneses radicados en otros ciudades como León, Chiapas, Ciudad de México, Monterrey y Guanajuato.

La Expo-Japón San Luis Potosi 2023 arrancará el viernes 1o de septiembre por la tarde, posterior a la reinauguración del Jardín Japonés, que cuenta con 3.7 hectáreas de terreno, y es el más grande de México y segundo de Latinoamérica, por su extensión.