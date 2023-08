Fundación Rino Q no tuvo reportes de niños quemados en el periodo vacacional

Gerardo García, director general de la Fundación Rino Q, dio a conocer que durante el pasado periodo vacacional escolar, no recibieron reportes de infantes que hayan sufrido quemaduras graves, aunque si se registró el caso de un bombero.

“Mira niños quemados tristemente los tenemos todo el año, pero durante las vacaciones escolares estuvo la cifra en ceros, no recibimos ningún reporte afortunadamente. Y aunque no lo creamos, los mismos niños, que ya son más maduros a edades tempranas, se están cuidando más, porque ahora las cifras se han aumentado en adultos y no en menores”.

Detalló que en los últimos meses han recibido reportes de casos de personas ya adultas que han sufrido quemaduras, “aunque suene sencillo, es muy común que cuando prende su fuego para la carne asada en un día de campo o convivio en casa, por el mal uso de algún químico para acelerar que encienda el carbón, y es allí cuando llegan los accidentes”.

Respecto al hecho de que con el regreso a clases de los infantes, los papás por las prisas descuidan su cuidado y se dan los percances. “Los niños que lamentablemente resultan con quemaduras cuando se presenta un accidente en casa, son entre los 0 y 5 años, y mucho se debe a que se quedan en casa porque aún no van a clases, y son cuidados por personas que de pronto los descuidan por andar haciendo el quehacer, e incluso muchas veces cocinan con los niños en brazos, y se dan los accidentes; un 90% así ocurren por descuidos del adulto”.

Por lo que se refiere al caso del bombero que resultó con quemaduras graves luego de sofocar un incendio en la Zona Industrial, García Lozano explicó que en octubre será operado para reconstruirle las partes afectadas, principalmente las manos.

“Estamos trabajando para que en octubre en San Luis Potosí se realicen seis cirugías a personas que así lo requieran. Esto se nos ha ido atrasando un poco porque los cirujanos y médicos que vendrían de Estados Unidos, no han querido hacerlo por la inseguridad que hay en el país y en otros casos, no les dan la oportunidad de dejar unos días sus lugares de trabajo.

Esperamos que esas intervenciones médicas que serán reconstructivas ahora si se puedan realizar, y más con la alianza que firmaremos con el Colegio de la Cirugía Plástica de San Luis Potosí que ya se sumó a nosotros, y pronto se los daremos a conocer en rueda de prensa. Además del interés de algunos hospitales a cargo de Gobierno del Estado que quieren apoyar esta alianza, con el fin de que tengan una mejor calidad de vida, esto para los cuatro niños y dos adultos que recibirán el beneficio”, apuntó.