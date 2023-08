Agresor que atacó con picahielo a una mujer, ¿es sociópata? especialista habla al respecto

Agresor serial de mujeres conocido como el "del Picahielo", posee una conducta criminal que encuadra en un perfil sociópata, así lo señaló en entrevista la abogada y maestra en Criminología, Isahamara Paz Alejo.

Esto luego de los hechos difundidos el pasado 8 de agosto de este año, en los que por medio de las redes sociales, se hizo viral un video en el cual se observa a un hombre sobre una motocicleta, perseguir a una joven en la calle con un picahielo en la colonia Jacarandas , agresión que se suma al menos a cuatro carpetas de investigación de denuncias presentadas en años anteriores, según lo informado por la Fiscalía General del Estado, FGE.

"Con los datos básicos de un video que se ha hecho viral, sería muy poco material para realizar un diagnóstico pertinente. Aunque existen métodos como son el lenguaje no verbal o lenguaje corporal ya que transmite emociones y estados de ánimo al igual que las características físicas en la que se percibe la maldad. Pero si nos enfocamos en lo que se observa, que es una conducta criminal la persona puede encuadrar en una sociopatía, recordando que es una afección mental por la cual una persona tiene un patrón prolongado de anular sentimiento, (desvincular emociones) violación de los derechos de otros sin ningún remordimiento", explicó.

Juana María Olivo| El Sol de San Luis

Aún así, la experta señala que la manera de operar de este sujeto, es una de las características primordiales de un sociópata, quien presenta falta de empatía, además que ante sus acciones no siente remordimiento alguno.

"Nunca se arrepiente, el sociópata cuenta con un sentido amplio de superioridad y suelen además adquirir rasgos narcisistas.Esta acción (en la que agrede y huye del sitio), suele ser desafiante y preocupante, ya que las acciones de un sociópata va siempre absolutamente en incremento, además que las formas y métodos pueden ir escalando y de ser una agresión que se eleva a lesión, muy probablemente a homicidio ya que existe la intención", detalló la experta.

Paz Alejo recalcó además que las personas que cuentan con este tipo de perfil sociópata presentan gozo y placer en dañar y afectar a la persona, además de que el placer que le causa como también persona Narcisista, es el sentirse superior a los demás y pensar que puede burlar a las autoridades.

Juana María Olivo| El Sol de San Luis

"Es importante recalcar, que estos hechos son para los sociópatas, una recarga de endorfinas y adrenalina, sin tomar en cuenta la causa y consecuencia de sus actos. Sin duda el que siga libre es un peligro para las mujeres. No obstante, al criminal se le debe encuadrar como agresor serial ya que no es vez primera, ni por vez única la comisión de este delito", refirió.

Por su parte, la Abogada y consultora en enfoque de derechos humanos, perspectiva de juventudes y género Fátima Hernández Alvizo señaló que esta situación exige al Estado garantizar protección y una vida libre de violencia a mujeres.

"Se han estado distribuyendo videos sobre esta persona y una de las obligaciones que tienen las autoridades, tienen que ver con el principio de debida diligencia, que tiene como sentido principal la función de agotar las investigaciones y los actos de investigación necesarios para poder encontrar la verdad alrededor de un caso denunciado. Entonces me parece que hoy día se está trabajando en esta carpeta de investigación pero tal vez por la propia sobrecarga laboral que tiene el ministerio público no me podido atrapar esta persona", explicó.

Juana María Olivo| El Sol de San Luis

La abogada también aclaró que la responsabilidad si bien recae en la FGE y en sus elementos de Policía de Investigación (PDE), existen otras responsabilidades de las autoridades estatales y hasta municipales en los que se percibe gran ausencia.

"No nada más es responsabilidad de la fiscalía de investigación sino también tiene que ver con otras prácticas y ausencias de seguridad comunitaria, que está proveyendo gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal y de la policía municipal en el tema de la seguridad de las mujeres, no solamente depende de uno o dos actores , sino que es una responsabilidad del Estado".

Respecto al peligro que pudieran correr las mujeres en la calle o en cualquier espacio público, Hernández Alvizo señaló que, el patriarcado ha instalado y perpetuado este tipo de agresiones o prácticas de violencia contra las mujeres, la importancia de que se persiga a este agresor, por el delito de agresiones en razón de género.

"También se podría pensar en alguna otra clasificación jurídica, pero es importante que nosotras no perdamos la calma y no renunciemos a los espacios públicos y entre nosotros mismas generar algunos mecanismos de acompañamiento y presentar las denuncias en medida de lo posible si ubicamos al agresor".

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí