Xóchitl Gálvez va muy bien, según balance del PRI en SLP

La presidenta del PRI Sara Rocha Medina afirmó en conferencia de prensa que la candidata presidencial Xóchitl Gálvez ha hecho una gran campaña proselitista.

“Es una mujer valiente que ama a México y en el pasado debate demostró que es la mejor opción para México, el cual necesita mayor seguridad, salud y desarrollo”.

Afirmó que “estamos muy satisfechos de cómo se ha desarrollado la campaña a la Presidencia de la República”.

Hay buen ánimo y el balance es positivo porque a Xóchitl Gálvez le fue muy bien en el debate y porque los candidatos al Senado y a las Diputaciones Federales han sido muy bien recibidos por la ciudadanía.

“Vamos muy bien, porque al Senado llevamos a un excelente perfil ciudadano como es el Doctor Jaime Chalita y porque en las Diputaciones Federales tenemos tres mujeres honestas, valientes y con trayectorias intachables que han sido muy bien recibidas en sus distritos como son Lorena Garzón, Eira Noyola y Mei Hernández Ham candidatas a los distritos uno, tercero y sexto”.

Sara Rocha también señaló que siempre va a defender la participación en política de las mujeres tanto en el PRI como el resto de los partidos políticos.

Manifestó que no es correcto que se descalifique a las mujeres por no tener experiencia en la política o en los cargos públicos. “Que las mujeres sean descalificadas por sus adversarios o por los medios de comunicación por no tener experiencia en los cargos públicos o por no tener trayectoria en la política no es correcto y que sean atacadas sólo por ser mujeres es violencia de género”.

Indicó que para que las mujeres puedan iniciar una carrera en la política o en la función pública necesitan de oportunidades, por ello añadió que siempre va a estar a favor que sean partícipes ya sea en el PRI o en otros institutos políticos.

Sara Rocha también mencionó que “en el tricolor hemos privilegiado la participación de las mujeres por lo que no se han tenido problemas para llevar en las candidaturas a abanderadas que son muy competitivas con historias de éxito en su vida profesional como es el caso de las candidatas a Diputadas Federales”.