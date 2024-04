INE, el gran perdedor en el debate: partidos en SLP

El Instituto Nacional Electoral (INE) fue el gran perdedor en el debate de las y el candidato a la Presidencia de la República, porque presentó un formato cansado, desorganizado y que no generó ningún aporte importante a los ciudadanos para que puedan fundamentar su razonamiento de cara a las elecciones del 2 de junio.

Así coincidieron en señalar diputadas y diputados de diversos partidos, tras el debate presidencial del pasado domingo, entre la candidata Claudia Sheinbaum de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Xóchitl Gálvez de la coalición “Corazón por México” y Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano.

El diputado Juan Francisco Aguilar del PAN dijo que fue un debate donde el INE quedó a deber en el formato “y debemos estar preocupados los mexicanos, porque si no pudo con un evento de esta naturaleza, no se puede esperar mucho para el día de la jornada electoral.

En cuanto a los participantes, “es un hecho que Xóchitl Gálvez fue más concisa en las ideas y en las propuestas, mientras que Máynez le hizo el trabajo sucio a Morena, cuya candidata no se comprometió a resolver ninguno de los casos de corrupción y en términos generales dejó mucho que desear”.

El diputado del PRI Alejandro Leal Tovías consideró que “fue un desperdicio de debate, un mal formato, muy desordenado, con mal manejo de cámaras, donde sobresalieron los reclamos, los errores, los señalamientos como estrategia, los cuales se quedaron sin respuesta y eso no convenció a los ciudadanos”.

Se les olvidó a los participantes en el debate, dijo, que hay todavía un gran número de ciudadanos indecisos y era una oportunidad para convencerlos, pero decidieron no hacerlo; el formato, insistió, no funcionó, no movió nada y los moderadores estuvieron a la altura de su responsabilidad.

Por el Partido Verde Ecologista de México, el diputado Emilio Eduardo Briones Valdéz señaló que “mi impresión es que ganamos, ganamos el debate. Vimos a una Claudia Sheinbaum sumamente firme, sólida, preparada, mientras que los candidatos d eoposición no tuvieron ideas, estuvieron muy nerviosos, titubeantes, como las gesticulaciones de Maynez”.

“La nula propuesta de Xóchitl Gálvez dejó mucho que desear, pudo haberse preparado un poco más; hubo un formato no muy positivo y aspectos que desde luego se tendrán que mejorar para el siguiente debate del 28 de mayo; esperemos que las instituciones académicas de alto prestigio de nuestro país convoquen algunos debates porque este tipo de encuentros ayudan a la ciudadanía a tomar una mejor decisión y a darnos cuenta de las propuestas que tienen los candidatos”, añadió.

La diputada del Partido Nueva Alianza Claudia Tristán Alvarado señaló que “me hubiera gustado ver a los tres contendientes con propuesta, la candidata Claudia se vio más segura, más desenvuelta. A la defensiva, pues obviamente la candidata Xochitl. Y contra las dos, el candidato joven; nos gustaría que en los siguientes debates, dejaran que cada quien expusiera sus propuestas y no se estuvieran descalificando tanto”.

La diputada Lidia Nalley Vargas Hernández de Morena opinó que “Xóchitl Gálvez se la pasó hablando de las cosas que supuestamente han hecho mal los demás candidatos, pero acertadamente Claudia Sheinbaum siempre tiene la razón y siempre con pruebas demuestra todo. Fue la única que presentó sus propuestas”.