PAN SLP respalda participación de Xóchitl Gálvez en el debate

Para el Secretario General en funciones de dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Enrique Dahud, Xóchitl Gálvez ganó el primer debate presidencial, con propuestas de solución a los problemas del país.

“Destacó su franqueza, firmeza y honestidad”, dijo y subrayó que dentro de sus principales propuestas en materia de salud se encuentra el regreso del Seguro Popular que tendrá la tarjeta Mi Salud, con tecnología para que cualquier persona pueda ir a cualquier farmacia y obtener sus medicamentos.

“Actualmente, 50 millones de personas no tienen servicio de salud. Y la candidata de Morena se quedó callada cuando se le cuestionó sobre mujeres y niños con cáncer que murieron por falta de medicamento”, agregó el dirigente panista.

“Tan solo en la Ciudad de México donde ella gobernó se perdieron nueve años de esperanza de vida con la pandemia y murieron 240 mil personas que no deberían morir, por el mal manejo de la crisis sanitaria”, expresó.

En materia de educación la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, propuso el retorno de las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles, y la dotación de una tableta con Internet, para aprender robótica, “pues el actual gobierno no mejoró la calidad educativa”.

Además, habrá beca universal para niños desde educación básica, pública o privada, y nuevamente se volteará a ver a los maestros como eje principal de la educación. “Hay que transparentar las plazas y apoyar a los maestros con mejores salarios”, comentó Dahud.

Con respecto a la transparencia, dijo que la candidata de Acción Nacional subrayó la importancia de tener una fiscalía realmente autónoma y una Auditoría Superior de la Federación que investigue y ponga disposición a los corruptos.

“Pues la corrupción se debe de castigar, se trate de quien se trate”, aseveró, y recordó que han pasado cinco años de gobierno y la gasolina no ha bajado de precio, ni ha disminuido la violencia.

“La campaña de abrazos no balazos es un desastre, mientras que la corrupción va en aumento, no sacaron a los 65 mineros de Pasta de Conchos”, así como no hay verdad en Ayotzinapa”, expuso.