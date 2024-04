Trabajadores de la Secretaría del Bienestar en SLP, forzados a ir a mítines

Luego de que trabajadores de la Secretaría del Bienestar del gobierno federal denunciaran que son obligados a acudir a los mitines o reuniones de candidatos de MORENA como Claudia Sheinbaum e incluso Rita Ozalia Rodríguez que busca ser senadora de la República, bajo amenaza de perder si empleo si no acatan la orden, lo que deben hacer es denunciar ante las autoridades.

No solamente debe intervenir la Fiscalía de Delitos Electorales sino la Secretaría del Trabajo, porque el hecho de trabajar en una dependencia pública, no quiere decir que forzosamente se tenga que simpatizar con determinado partido o proyecto político, señaló el diputado Edmundo Azael Torrescano Medina.

“MORENA no deja de ser el partido que conocemos, es decir, que recurre a este tipo de prácticas; a la gente se le contrata para trabajar, para desempeñar una cierta actividad, no para ser brigadistas o ser parte de un despliegue a favor de algún candidato, pues además hay muchos trabajadores que no concuerdan con la 4T ni con ese partido”.

Dijo el diputado del PRI que “esas prácticas” supuestamente ya estaban superadas, ya no existían, “pero el cambio también es al revés, el partido MORENA es precisamente todo lo que reniega pero además este tipo de prácticas no pueden quedar así nada más, como si nada hubiera ocurrido, se tiene que actuar en consecuencia”.

Manifestó que no es necesario hacerle un llamado al delegado del Bienestar, Guillermo Morales porque “no se exhorta a que la ley se cumpla, la ley se cumple y ya”, de tal manera que los trabajadores no pueden quedarse callados, tienen que denunciar y que las autoridades correspondientes intervengan”.