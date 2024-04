Movimiento Ciudadano denuncia retiro indebido de propaganda en SLP

Luego de denunciar que fueron víctimas del retiro indebido de su propaganda, el Coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Marco Gama Basarte, propuso rescatar el pacto de civilidad política firmado por los partidos y el gobierno del estado, "para tener un espacio de diálogo donde se puedan tratar esos temas y los de seguridad en el proceso electoral", añadió.

Propuso recuperar el pacto de civilidad, "mediante la realización de una reunión semanal de trabajo, de aquí, al día de la elección, para tratar lo relacionado al proceso electoral", indicó.

Gama Basarte solicitó también al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), la realización de un debate con los candidatos a las presidencias municipales, "pedimos a los organismos intermedios, a la Canaco, a la Coparmex, a la Universidad, que nos ayuden a generar las condiciones para la realización de dicho debate", dijo Gama.

El Coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, informó también que fueron víctimas del retiro indebido de su publicidad, colocada en un anuncio espectacular, ubicado en Himno Nacional esquina Recursos Hidráulicos, por presuntos elementos de la "Secretaría de Gobernación" que sin notificación oficial bajaron la lona de Movimiento Ciudadano.

Dijo que el anuncio duró sólo 24 horas, ya que fue instalado el jueves 4 de abril a las tres de la tarde y bajado el viernes 5 de abril a las cinco de la tarde.

"Esta es una alerta que queremos mandar desde Movimiento Ciudadano para que no se den este tipo de situaciones, porque no abona a la vida democrática de San Luis Potosí, no abona a que la ciudadanía tome en libertad su decisión de cara al dos de junio", dijo Gama Basarte.

Sostuvo que está es una muestra de lo urgente que resulta retomar el pacto de civilidad, donde se puedan atender dichos temas, pero además incluir otros como los de seguridad, para dar garantías a los ciudadanos, candidatos y militancia de un proceso electoral sin riesgos.

Por último reiteró su llamado para que cuando menos se realice un debate "y si son dos mucho mejor", entre los candidatos a las Presidencias municipales, principalmente en la capital del estado.