Mi objetivo es calificar a la Universiada Mundial 2022: Arturo Reyna

Feliz de haber sumado una presea más en su carrera deportiva luego de casi un año de inactividad por la pandemia, el atleta soledense Arturo Reyna afirmó que desde ya tiene la mira puesta en su siguiente meta que es la Universiada Mundial 2022.

"El 2020 fue un año complicado para mi con lo de la pandemia, se suspendieron todos los eventos de atletismo a nivel nacional y en lo local no había nada, solo pude entrenar en casa y mantenerme bien físicamente, aunque no era lo mismo. También las lesiones me pasaron factura, pero afortunadamente ese tiempo me ayudó a recuperarme y ya estar al 100% para encarar este año", comentó en entrevista.

Y vaya que su reaparición fue buena pues hace un par de semanas se colgó la medalla de plata en la prueba de 3,000 metros steplechase, en el Campeonato Nacional de Atletismo 2021, de primera fuerza, realizado en Querétaro a donde acudieron los mejores atletas del país.

"Ese buen resultado me devuelve la confianza y me da la motivación par encarar lo que venga. Hay pocos eventos atléticos importantes en lo que resta de este año porque se viene la Olimpiada de Tokio, pero buscaré enfocarme en mejorar mi tiempo para dar la marca lo más pronto posible a la Universiada Mundial del 2022, que es el siguiente objetivo a mediano plazo".

Reyna Tristán agregó que junto con su entrenador Juan Armando Quintanilla buscarán en los próximos meses un evento en Estados Unidos que le pueda servir de preparación en los próximo meses, "sobre todo para tener actividad".

Cabe mencionar que Arturo Israel combina el deporte con el estudio, cursa la carrera de ingeniería en electrónica en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), "si es difícil llevar ambas pero me trato de organizar y aprovechó los tiempos libres para entrenar pues la dos son prioridad para mi desarrollo integral".

