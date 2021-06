Primero y segundo nacional para gimnastas rítmicas potosinas

Con un subcampeonato en all around y un campeonato en el aparato de aro, regresaron de su exitosa participación las alumnas del Centro de Gimnasia Rítmica, que participaron en el Torneo Nacional de Fundamento.

En el evento realizado en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, tomaron parte niñas y jovencitas de diversos equipos de la República Mexicana, y las representantes del CGR Quinteta A se ubicó en el décimo lugar all around.

Un subcampeonato nacional y campeonato en aro conquistó la Quinteta B allá en Tampico. / cortesía CGR

Pero la Quinteta B que participó en modalidad rítmica recreativa terminó en el tercer lugar all around y campeonas con el aparato aro.

Por su parte la Quinteta B que participó en la modalidad de gimnasia rítmica terminó en el quinto lugar all around y subcampeonas en pelota. En tanto que en la categoría individual Gabriela Vallejo en clase V Elite, concluyó en el séptimo lugar all around.

Después de esta destacada participación, las gimnastas potosinas continuarán su preparación estos días de junio, pues se vienen diversas competencias ahora que ya las actividades se están normalizando.

Acudirán a la Copa Jalisco en Guadalajara del 7 al 11, después el Campeonato Estatal los días 17 y 18, para cerrar la actividad con la Copa Tampico del 21 a 25. Todo en julio.

Para el mes de agosto se viene el Campeonato Nacional A del 10 al 15 de agosto en sede por definir. Enseguida el Campeonato Nacional B y C en Aguascalientes sin que aún tenga fecha.

EL DATO

Desde este mes el Centro de Gimnasia Rítmica retomó sus clases presenciales para todas las edades

