Atlético de San Luis femenil buscará ser protagonista: Jesús Padrón

En conferencia de prensa virtual fue presentado el nuevo timonel del Atlético de San Luis femenil, Jesús Padrón, quien afirmó que para la temporada 2021-2022 que arranca en un mes, buscarán ser un equipo protagonista y que consolide el proyecto del Club.

"Quizás en el pasado no se obtuvieron los resultados esperados pero bueno buscaremos sacar el mayor provecho a lo que se hizo bien y con un plantel equilibrado de jugadoras de experiencia y jóvenes, más el trabajo diario buscaremos que sea una temporada exitosa", declaro el estratega.

Ahondó "el objetivo primordial es consolidar el proyecto femenil del club y en cuanto al equipo que compita y sea protagonista. Buscar meter lo más pronto a las jugadoras en la dinámica de convertirnos en protagonistas del torneo y conforme pasen las jornadas aspirar a calificar a liguilla".

Del trabajo de pretemporada, "tenemos dos semanas trabajando y las chicas se han ido acoplando a lo que queremos de manera muy efectiva, entonces conforme pase el tiempo esto debe ir creciendo. De momento hemos afinado detalles individuales, pero ya en estos días nos meteremos a los aspectos tácticos y lo que queremos de sistema de juego".

En cuanto a su experiencia con equipos femeniles pues en su palmares tiene dirigiendo más a juveniles varones, Padrón Pérez dijo no desconocer el balompié de damas.

"De entrada estoy muy contento de poder tomar este reto, ya he trabajado la parte femenil pero no aún nivel profesional, pero si en años pasados he tenido esa experiencia de entrenar y dirigir a chicas. Por otra parte, me he encontrado con un grupo de elementos muy profesionales y se nota en cada entrenamiento y eso ayuda bastante en lo que pretendemos a futuro corto y mediano".

De los refuerzos y las zonas donde apuntalará al equipo, el director técnico comentó "por lo pronto llegó Ivette como nueva portera al equipo, por lo que junto con Steffi Jiménez que ya estaba, tenemos bien apuntalada esa línea. Ya ustedes conocerán el resto de las contrataciones, todas solicitadas y que vendrán a redondear el plantel para los objetivos que pretendemos".