Marcelo Méndez viene a revertir el mal paso del Atlético de San Luis

Hablar del pasado no me corresponde, pero si ya se debe borrar todo eso porque si no nunca se podrá avanzar. De ahí que venimos con la ilusión de tener un equipo que trascienda y sea competitivo. Palabras del uruguayo Marcelo Méndez, quien fue presentado de manera oficial en conferencia de prensa virtual como director técnico del Atlético de San Luis.

De entrada se dijo estar contento de tener su primera experiencia en nuestro país, "cuando surgió la propuesta de venir a San Luis no lo pensamos dos veces porque es un club con gran respaldo y en una liga que seduce a cualquiera, con un nivel competitivo muy aceptable".

El cuerpo técnico del Atlético de San Luis esta completo para la próxima temporada de la Liga MX. / cortesía ADSL

Comentó que no desconoce la situación que en los últimos días vivió el Club, con la venta o no a nuevos inversionistas, "sobre eso pues nosotros no podemos cambiar nada. Acá venimos a ilusionarnos con este nuevo proyecto y pues te puedo decir que el objetivo principal es meternos a una liguilla con un equipo competitivo y equilibrado, que deje atrás el pasado y que revierta esa mala racha que trae desde que ascendió a la Liga MX".

Sobre la falta de identidad del equipo que ha traído que la afición no se integre de manera total tanto a los colores como a la forma de jugar, Méndez Russo fue claro: "Para nosotros es muy importante generar una identidad de juego, sobretodo en esta etapa de preparación. Soy de la idea de tener un equipo protagonista siempre, que busque los resultados, que la gente que acuda a verlo se identifique con un estilo, más allá de que esto es fútbol y puedes ganar, empatar o perder. Sabemos que esto no será fácil lograrlo por ello el trabajo diario será importante y también lo que nosotros como cuerpo técnico le inyectemos, que para eso nos trajeron".

Del plantel que esta conformando y en el que incluye a muchos jóvenes, el estratega charrúa explicó: "Allá en Uruguay con Liverpool FC de donde vengo trabajamos mucho con elementos de la cantera, muy jóvenes, y aún así logramos ser campeones en el 2020. Así que acá buscamos a elementos que tengan hambre, que busquen trascender y que quieran desarrollarse, eso quizás será un desventaja frente a los consolidados, pero también pueden ser un factor sorpresa y sobretodo que con esas ganas de trascender nos pueden aportar mucho. Por lo que aquí será importante el rendimiento diario y el esfuerzo que pongas, seas joven o experimentado para integrar el once inicial".

LA FRASE

"Me he encontrado con un plantel muy comprometido, con ganas de revertir la mala temporada pasada y eso es algo importante": Marcelo Méndez

