El fútbol mundial debe volver a su esencia: Jorge Valdano

Jorge Valdano afirmó que el fútbol actual está lejos de ser lo que era y el VAR y modificaciones han hecho que se pierda esa esencia de lo que era el balompié, hasta convertirlo en un espectáculo más que el deporte mismo.

“Ahora estamos sujetos a una herramienta como es el VAR, que demerita el esfuerzo del jugador, no digo que este mal utilizar la tecnología , pero ahora resulta que si no te cortarse las uñas del pie, la línea que marcan, aparece que estás en fuera de lugar, creo que hay que ser menos rigoristas en determinadas jugadas que se juzgan sin sentido, y más cuando la herramienta no es bien utilizada por quienes la trabajan”.

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

Ahondó que el fútbol de la actualidad ya no es aquel que disfrutas verlo o asistir a los estadio, ahora hay muchas fallas visibles que son corregibles, pero que los mismos mandamás del fútbol no las quieren arreglar. “Todos nos damos cuenta dónde se está fallando, pero quienes deben mejorarlo no lo hacen”.

En cuanto a la globalización del fútbol, señaló que está de acuerdo que haya naturalizados en las selecciones, “siempre y cuando esos futbolistas se hayan formado o desarrollado su carrera en el país que representan, ahorita en Argentina hay dos chicos que son argentinos pero nacieron en España, y tienen todo el derecho de vestir los colores de mi país, solo que se les debe inculcar el amor propio a la nación que representan”.

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

Con relación al Atlético de San Luis, detalló que hace siete meses vino a dar una conferencia al plantel y cuerpo técnico y ahí se creó un vínculo especial con el club, “pude visitarlos y me dio gusto revivir buenos momentos. Puedo decir que la institución está trabajando bien, noté que hay muchos jóvenes y un entrenador que tiene bien claro lo que quiere, empiezan a buscar un estilo propio en su fútbol y en su valores como institución, eso se nota en cada persona que labora allí”.

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

Expresó que tiene un especial cariño por San Luis Potosí, “aquí me han tratado bien y tengo una amistad de muchos años con la familia Payán, desde el padre hasta el hijo y varios amigos más”.

Previo a la conferencia de prensa con los medios locales, Jorge Valdano ofreció una charla de poco más de una hora con miembros de la CANIRAC en sus instalaciones, dónde disertó sobre su libro “Los 11 Poderes del líder“, ante cerca de 100 personas en el auditorio Jacobo Payán Latuff, y al final recibió una reconocimiento y pin conmemorativo por parte de Eduardo Kasis, presidente de la CANIRAC, quien le agradeció su presencia. La noche cerró con las fotos del recuerdo con todos los asistentes.

EL DATO

Jorge Valdano fue campeón con Argentina en el Mundial México 1986, anotando un gol en la final ante Alemania.