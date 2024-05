Nombrar fiscal por 5 meses traería inestabilidad a la FGESLP: diputado

El diputado del PAN Juan Francisco Aguilar Hernández se pronunció a favor de que la persona que sea electa como titular de la Fiscalía General del Estado, dure en el encargo siete años para darle estabilidad y certeza a la procuración de justicia en el estado.

Este jueves en la sesión ordinaria, el pleno del Congreso del Estado elegirá a un integrante de la terna enviada por el Poder Ejecutivo como titular de la FGE, integrada por María Manuela García Cázares, Ranulfo Rodrigo Cano Vargas y Luis Ricardo Molina Corpus.

“No obstante que la ley mencione que el nuevo titular es por el tiempo que le faltaba al fiscal, lo cierto es que se generaría una inestabilidad innecesaria en la Fiscalía por nombrar un fiscal nada más por cinco meses, que es lo que le restaba al anterior fiscal, y nosotros también debemos de dar gobernabilidad y estabilidad a las instituciones públicas”, dijo.

Aguilar Hernández señaló que “considero que se le puede generar mucho más estabilidad a la Fiscalía nombrando un fiscal, mujer u hombre, alguien de la terna, por los siete años que marca nuestra Constitución, por ello se está trabajando en ese sentido”.

Manifestó el legislador de Acción Nacional que “esto es para no generar esa inestabilidad de estar nombrando a cada rato a un fiscal. Vamos a votar la terna y a esperar, no creo que se puedan venir amparos al respecto, no creo que alguien le cause algún agravio que se nombre al fiscal por siete años”.

La terna la integran María Manuela García Cázares que ha fungido como Juez de Primera Instancia, Procuradora General de Justicia y es actualmente Magistrada Numeraria y Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.

Ranulfo Rodrigo Cano Vargas que ha sido Secretario de Estudio y Cuenta, Juez de Primera Instancia, Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, jubilado por haber cumplido 30 años de servicio en el Poder Judicial del Estado y actualmente Presidente de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí.

Luis Ricardo Molina Corpus que ha trabajado como Secretario de Estudio y Cuenta, Juez de Primera Instancia y actualmente Juez Cuarto de lo Familiar en el Estado.