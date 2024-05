Cuauhtli Badillo: continuidad con experiencia en el Congreso de SLP

“Verdes y morenos” ya están serenos; no habrá más problemas

Cuauhtli Badillo llegó a la redacción de El Sol de San Luis, puntual. Venía de la zona de La Pila de un intenso recorrido bajo los rayos del sol, a unos 40 grados centígrados y lo primero que hizo fue hidratarse y tomar aire; así son las campañas, intensas, sin privilegios, de sacrificio físico y compromiso con la gente.

Ya es diputado local de la LXIII Legislatura, a donde llegó por la vía plurinominal en el 2021, cuando a su partido, Morena, en San Luis Potosí no le fue nada bien. No ganó nada de mayoría, solo posiciones plurinominales en el Congreso del Estado, donde quiere reelegirse, pero ahora, con votos directos.

Va por el Séptimo Distrito y por mínimo 50 mil votos, pero tiene la mira más alta. “En estos tres años trabajamos muy de cerca con la ciudadanía, pero hay muchos pendientes. Levanto la mano porque tenemos el compromiso de seguir ayudando y el respaldo ciudadano porque ya hemos caminado las colonias”.

Sus territorios, a donde sale todos los días desde temprana hora en busca del voto, abarcan La Pila, Terrero, Arroyos, La Cantera, un pedazo de la zona industrial, Arbolitos, Progreso, Simón Díaz, Santa Fe, Satélite, Residencial del Bosque, Valle Dorado, El Paseo, Industrias. No las ha recorrido desde hace mes y días, sino desde hace seis años.

Vive en la Ricardo B. Anaya y sabe que la problemática en ese distrito es, en primer lugar, la falta de agua potable, luego el hecho de que no hay calles pavimentadas y después la movilidad. No hay transporte público en las comunidades alejadas de la zona urbana. Y la gente no tiene más que pagar taxi o pedir “raid”.

“Platicamos con la gente, informamos, creamos conciencia, les comento que tenemos que hacer equipo, tenemos que avanzar de manera coordinada. En el Congreso del Estado analizamos, discutimos los impuestos que se deben de traducir en mejores servicios municipales, en mayores áreas de oportunidad, laborales, deportivas, de espacios de esparcimiento”.

Cuauhtli Fernando Badillo Moreno señaló que es un gran ventaja pertenecer a Morena que gobierna el país y que tiene en San Luis un aliado que es el gobernador. “Nosotros nos regimos bajo un proyecto de nación, en ese proyecto todas y todos los candidatos de nuestro movimiento, tenemos claro cuál es el objetivo, trabajar por el bienestar, mejorar las oportunidades, mejorar los espacios, trabajar para que las personas de los sectores poblacionales, de la diversidad sexual, de las personas con discapacidad, de las juventudes, de los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, puedan desenvolver su vida de la mejor manera, ese es nuestro objetivo, preservar el derecho humano”.

¿Qué hace diferente a Cuauhtli Badillo del resto de los contendientes?

“Los potosinos son los que tienen el poder en sus manos, el poder de decidir qué rumbo va a llevar el país, qué rumbo va a llevar el Estado, qué rumbo va a llevar el distrito y las colonias del séptimo distrito local que habremos de representar. ¿Qué representamos nosotros? Representamos experiencia. A pesar de nuestra corta edad, tenemos experiencia, conocemos qué puerta tocar y qué mejor que las puertas que toquemos. Son conocidos, son amigos, son aliados de la transformación, son compañeros con los que ya hemos trabajado con anterioridad. Conocemos las colonias de primera mano, conozco las necesidades, ya hemos trabajado de la mano con la mayoría de los liderazgos de estas colonias y que hay experiencia, resultados y honestidad probada”.

De favorecerle el voto mayoritario, como espera que así sea, “seguiríamos trabajando de la misma manera, estableciendo la participación ciudadana; impulsamos la Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario, buscando que la participación ciudadana sea realmente una participación ciudadana, que los ciudadanos decidan en qué se va a gastar el presupuesto. Ese es uno de los temas por el cual también quiero pedir el voto para poder seguir trabajando en este tema”.

“Vamos a sacar la oficina de aquí, del primer círculo de la ciudad, a llevarla a las diferentes comunidades, a llevarla a arroyos. Ahora vengo de Arroyos, vamos a llevar la oficina para recabar las problemáticas y traer acá y buscar una posible solución y llevarla a las puertas o a las ventanillas conducentes”.

Del 2021, a la fecha, las cosas han cambiado. “El partido entró en un proceso de renovación, un proceso de nuevos liderazgos, de que llegó una delegada hoy dirigente, hoy candidata a Senado, la compañera Rita Rodríguez, con un liderazgo diferente al que ya había estado por ya seis años aquí en San Luis Potosí. Urgía una renovación. ¿Por qué? Porque tenemos claro que tenemos que fortalecer al presidente de la República, tenemos que fortalecer al movimiento”.

“Somos el partido más grande del país, somos el partido en la presidencia y somos el partido más grande a nivel Latinoamérica. Tenemos nosotros mucho por hacer. Afortunadamente, pudimos coordinarnos, pudimos organizarnos, se llevaron a cabo las asambleas, tenemos nuevos consejeros, nuevas consejeras y en esa dinámica se trabajó con las demás fuerzas políticas para poder llevar o poner a los mejores candidatos con calidad probada, con experiencia”.

“En esta elección vamos a sacar muy buenos números, es una elección la más grande de la historia. En la elección del 2021 no nos fue del todo bien en términos cuantitativos, pero, por ejemplo, en el Congreso del Estado, en votos teníamos la segunda fuerza con más de 200 mil votos por encima de Acción Nacional. Hoy lo queremos materializar también en físicamente diputados y diputadas de mayoría que vamos a estar en el Congreso del Estado y vamos a dar el fortalecimiento, porque el movimiento de regeneración nacional en San Luis Potosí está muy fortalecido, tiene bases y tiene una estructura que está caminando todos los días en las calles”.

Cuauhtli Badillo confía en que los pleitos entre el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena ya no se repitan, “como en el fútbol, a veces nos apasionamos de más o creo que a veces ya logran pasar una línea muy discreta, muy pequeña, en la cual ya se pasa a la violencia. Y eso es gracias al apasionamiento, porque cada uno tiene su corazón muy verde o muy guinda y uno quiere siempre estar hasta adelante, siempre quiere estar figurando más. Pero nosotros tenemos claro que estamos bajo un objetivo primordial, que es la transformación”.

A sus potenciales votantes, el joven morenista de 34 años recién cumplidos el pasado sábado, les dice, “los ciudadanos, los jóvenes, las personas mayores, las amas de casa, los trabajadores tienen que salir a participar. No hay que dejarle la oportunidad a otros que decidan por los mexicanos. Les pido su confianza, les pido que sigamos haciendo equipo como hasta el día de hoy para seguir transformando el séptimo distrito”.