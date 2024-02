[Video] Cerca de 100 participantes tendrá el Torneo de Suertes Charras

Cerca de un centenar de niños y jóvenes participarán en la novena edición del Torneo de Suertes Charras a realizarse en Lienzo Charro El Refugio los días 10, 11, 17 y 18 de febrero, en un evento que busca promover el deporte nacional por excelencia.

Jorge Veloz Huerta, coordinador infantil de charrería en el estado, comentó las categorías que tomarán parte en este evento, entre los que destacan los jóvenes con capacidades diferentes.

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

“Participan 4 categorías infantiles que son Dientes de Leche, infantil A, B y Juvenil así como Charros 21 que es una categoría de integrada por Síndrome de Down y el último día vamos a cerrar con la participación de las mujeres” dijo Jorge Veloz.

Para este torneo que ya es una tradición en la capital potosina, se contará con la participación de alrededor de 100 participantes de Chihuahua, Querétaro, y de Guanajuato, muchos de ellos sin equipo, pues el objetivo es que se vayan adentrando en este deporte.

“La principal característica de este torneo es que le abre las puertas a todos los niños que tengan o no tengan equipo, la participación es individual entonces esto ayuda a mucha niños en varios lienzos que no tienen equipo, que no están federados y aquí su oportunidad es de irse fogueando”, señaló.

Jorge Veloz, quien también es director de la Escuela Municipal de Charrería del Rancho El Refugio, mencionó que este torneo llega en buen momento pues este deporte va en crecimiento en la entidad por los importantes torneos que se han hecho.

“Creemos que ha sido a raíz de los eventos que ha habido en el estado, últimamente como el Nacional, Charros de Acero, varios eventos buenos a nivel nacional nos ha estado cayendo más niños, niños nuevos de gente que no ha estado involucrado antes en la charrería, les llama la atención y se han ido acercando y gracias a Dios ahí van formándose los nuevos charros”, finalizó.

Por último Jorge Veloz invitó a los aficionados a la charrería a apoyar a estos pequeños en el Lienzo Rancho El Refugio que se encuentra atrás del Parque Tangamanga II, frente a la escuela de la Guardia Nacional.