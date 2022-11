“Chuy” Borrego, un paratleta único en SLP

Cada que Jesús Gilberto Borrego Lechuga entra a la pista se convierte en toda una flecha, es un paratleta que no tiene límites, entrena a su máximo nivel porque para él es una sensación muy especial.

“Estoy entrenado, es un deporte que a mi punto de vista a mí me gusta, estoy entrenando, pero me canso, pero a la vez me siento en el paraíso”, dijo muy emocionado Jesús Gilberto Borrego Lechuga.

Carlos Ventura | El Sol de San Luis

Chuy padece parálisis cerebral infantil y desde muy pequeño encontró su vocación por el deporte cuando recibía terapias primero con la natación hasta llegar el triatlón el cual le ha ayudado a su rehabilitación física.

“Es el único en San Luis que practica todas las disciplinas, empezó primero con natación, después a los 8 años en atletismo y suspendió un tiempo porque tuvo acortamiento de la pierna derecha entonces lo tuve que detener un tiempo y después siguió con natación y como a los 11 años volvió a reiniciar con el atletismo y hace como 4 años ingresó al triatlón el cual le ha servido muy bien porque con el triatlón y la bicicleta se le ha alargado el tendón de su pierna derecha”, comentó su mamá Maricela Lechuga Polo.

Son de 2 a 4 horas diarias las que entrena al día Chuy, además lo combina con sus estudios de preparatoria, es un esfuerzo muy grande el que hacen su mamá y su familia para poder alcanzar los sueños de este paratleta potosino.

“Es trabajo, es dedicación, pero se siente padrísimo llegar a esa meta que llegar a una competencia y de plano ganar porque si de por sí ya es difícil ir a una competencia es más difícil estar en el medallero, pero es una experiencia muy padre entrar en el medallero”, apuntó Chuy

“Te piden licencias internacionales, inscripciones en dólares y transferencias internacionales que también te los piden en dólares, viaje, hospedaje alrededor de 15 a 20 pesos por viaje es lo que se gasta”, compartió la mamá de Jesús al hablar de los gastos que tienen que hacer en cada evento.

Pero ante las dificultades económicas, su familia y sus compañeros no han dejado que caiga el animo de este atleta que se entrena con deportistas convencionales como uno más del grupo, esto le ha ayudado a mejorar sus resultados en competencias.

“Chuy es un niño para nosotros normal es parte del equipo, nosotros no vemos si tiene discapacidad o no, en el equipo todos somos iguales y todos trabajamos de la misma manera y por lo general como no hay muchas competencias de para chicos de discapacidad aquí lo metemos a las competencias convencionales”, mencionó el entrenador Aníbal Ibarra.

“Yo siento que la verdad está muy feliz por mí, cada día me dicen no te desanimes bueno a su manera, yo lo veo con la mirada, porque ellos cada vez me presionan, la verdad sí se siente padre que me presionen, porque se sienten esa motivación de que te diga le échale ganas Chuy” dijo muy optimista Jesús antes de iniciar sus entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento.

Jesús ha ganado varias medallas en diferentes competencias nacionales e internacionales, incluso obtuvo el Premio Estatal del Deporte 2022 y es parte de la delegación potosina que participarán en los Juegos Paranacionales 2022, a realizarse en Hermosillo, Sonora, a partir del 9 al 24 de noviembre.