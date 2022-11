El público debe pesar para ganar la Serie: "Bebé" Moreno

La Billie Jean King Cupo es diferente, no es como jugar un torneo en el extranjero o en casa, aquí representas a tu país y hay una presión extra, de ahí que el jugador debe sentirse arropado por la afición para que de ese extra y tener confianza en lo que hace en la cancha.

Así lo expresó Agustín "Bebé" Moreno, capitán del equipo mexicano que enfrentará el viernes 11 y sábado 12 a Serbia, en los play offs de la Billie Jean King Cup 2022, que por vez primera se disputa en la cancha de arcilla del estadio "Juanolas" Arredondo del Club Deportivo Potosino.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

"Cuando me dijeron que la serie sería en San Luis Potosí, me trajo mucho recuerdos, aquí jugué muchas veces, y el estadio sigue igual, lo han conservado. El que haya sido en esta ciudad la serie me alienta porque el tenis es muy bien visto por acá, de mucha tradición con el torneo más longevo como es el San Luis Open Challenger, estoy seguro que vendrán a apoyar a la jugadoras, que las motivarán para que den ese extra que se necesita, porque no es como jugar cualquier torneo, representas a tu país y si, a lo mejor te llegan los nervios, pero si están arropadas por el público pueden ganar confianza y ahí es donde se puede aprovechar ese handicap a favor de jugar en México, con tu gente y condiciones".

Hizo un llamado a la afición para que asista y apoye con todo a las cuatro jugadoras, Renata Zarazúa, Giuliana Olmos, Fernanda Contreras y Marcela Zacarías, las dos últimas potosinas.

"Tomen en cuenta que esta serie es histórica para el Club Deportivo Potosino, primera vez son sede, y si nos va bien, podríamos hasta volver a jugar acá. Además de no olvidar que hay dos tenistas nacidas en esta entidad, algo también histórico. Ya platiqué con todas y están muy motivadas a darlo todo por México, para su país y ante su gente y hasta familiares".

Cabe mencionar que previo a la conferencia de prensa, Anita Palacios, quien escribió el libro de la historia del "San Luis Open Challenger", le regaló un ejemplar a Agustín Moreno, quien agradeció el gesto.