Atlético de San Luis nos dejo vivos en la serie: Fernando Ortiz

Para Fernando Ortiz, director técnico de Monterrey, el hecho de que apenas hayan perdido por un gol de diferencia le da la oportunidad a su equipo de revertir la situación en el partido de vuelta de cuartos de final, aunque reconoció que pudieron quedar en la lona pero el rival no aprovechó.

"San Luis nos ganó bien e incluso decirlo así, nos dejó vivos en la serie porque tuvo para anotar más goles ante las deficiencias de mi equipo. Quizás se sorprendan porque lo digo, pero esw una forma de expresarlo, ellos tuvieron situaciones muy claras con respecto a lo que nosotros tuvimos y reconozco totalmente que en el desarrollo del partido no fuimos claros en lo que hicimos, no fuimos los de otras veces y nos vamos frustrados por ello, pero con la convicción de revertir allá en nuestra casa lo que sucedió en este primer partido.

Vamos a trabajar para cambiar esta mala actuación y el marcador adverso, tenemos el potencial para hacerlo, porque creo que al ser solo un 1-0 en contra, tenemos la posibilidad de ir a nuestra casa, con la afición que es muy entregada a revertir lo que sucedió en este primer partido, saldremos a ganar y quedarnos con ese pase a la siguiente fase", agregó.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Sobre si les afectó el parón de 19 días que tuvieron o el planteamiento no fue el adecuado, "El Tano" señaló: "La liguilla es así, y del parón lo dije anteriormente que el futbolista debe ser profesional cuando se le requieran sus servicios, sea inmediatos o posteriores. Del cambio tan tempranero, son decisiones técnicas nada más, no teníamos pensado iniciar con Funes Mori por eso fue a la banca, pero al ver en ese momento como se estaban dando las cosas, decido modificar para buscar cambiar para darle lo mejor al equipo, y se notó en ciertos minutos, después caímos y no fue una noche ideal para nosotros, no estuvimos a la altura, ni fue el equipo que yo quiero y pretendo, esa es la realidad", apuntó.