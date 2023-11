Tenemos la ventaja pero no está resuelto: Gustavo Da Silva

Paso a paso va Atlético de San Luis en busca de la clasificación a semifinales, que es el objetivo de jugadores, directiva y de Gustavo Da Silva Leal, director técnico del Atlético de San Luis, quien afirmó que aunque solo fue un gol, es una ventaja que debe jugar a su favor.

"Sabíamos de lo importante que era el partido y el salir con ventaja en el marcador, y lo logramos. Pero más que eso el partido que hicimos fue bueno, las cosas que habíamos planeado salieron en la cancha. Pero esto apenas se jugó a medio tiempo, porque la segunda parte es allá en Monterrey, y ahora tenemos dos días para mirar los videos, ajustar lo que faltó, donde fallamos y terminar la segunda mitad allá en casa de ellos para lograr avanzar".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Reconoció el hecho de no poder conseguir más goles cuando se les presentaron las opciones claras para anotar. "Si tuvimos para ampliar la ventaja en el marcador y no lo hicimos, pero ahora no es momento de lamentarse y quedarse en eso, sino en aprovechar ese gol que anotamos para pensar en cómo lo vamos a sostener o ampliar. Vamos a hacer un análisis profundo para trabajar atentos a los detalles de lo que hicimos y sacar los puntos positivos y negativos para llegar a Monterrey lo mejor preparados".

Descartó que esto este resuelto, porque tienen a un rival enfrente de jerarquía, que ahora querrá reivindicarse ante su afición rayada. "Siempre nos pusimos en la cabeza que estos partidos de liguilla se definen en los detalles, entonces estamos muy atento a todo eso. Sabemos de la calidad que tiene Rayados, jugadores y cuerpo técnico que son de primera, por lo que las cosas no están definidas y tenemos que ir a jugar inteligente, el empate o triunfo nos califica a semifinales y en eso debemos pensar y jugar allá así como lo hicimos acá en nuestro estadio".

Por último del apoyo de los más de 17 mil aficionados que estuvieron alentándolos en el estadio, comentó: "Decirles que lo que hacemos es por ellos y nosotros. No nos enfocamos en tener un equipo invencible, sino el ser un equipo que juegue bien y de satisfacciones a sus aficionados, que seamos un equipo que proponga, que haga bien las cosas y que tanto la afición como nosotros disfrutemos de este deporte, y no queda más que buscar esa primera estrella para la institución porque nos la merecemos todos", agregó.