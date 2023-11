Ventaja mínima del Atlético de San Luis, 1-0 ante Monterrey

Con solitaria anotación de Ricardo Chávez en el primer tiempo, Atlético de San Luis derrotó 1-0 a Monterrey, para tomar ventaja mínima en el partido de Ida de cuartos de final del Apertura 2023 de la Liga MX.

Quedó la sensación en los más de 20 mil aficionados ahí en el estadio Alfonso Lastras Ramírez de que pudo llevarse más ventaja la escuadra potosina, pero al final el daño fue mínimo para los regios.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Atlético de San Luis se presentó con uniforme rojiblanco y repitió el DT Gustavo Da Silva la alineación del anterior partido ante León. Monterrey todo de blanco con vivos azules, y varios cambios al recuperar elementos lesionados, entre ellos Berterame, Cortizo, Aguirre y Corona.

Los primeros minutos fueron de dominio de San Luis, contrario a esperar lo que haga el rival como en otros partidos, ahora salió a atacar con un insistente Jürgen Damm por la banda derecha. Monterrey aguantó los embates, pero no resistió mucho.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Al minuto 20 le cometen falta a Dieter Villalpando por el sector derecho. El árbitro Daniel Quintero marca la falta. Cobra Juan Manuel Sanabria, su centro fue corto y Damm prolonga de taquito atrás para que rematará de potente disparo Ricardo Chávez, para el 1-0 que festejó la afición.

Fernando Ortiz, DT de Monterrey, no estaba contento con el accionar de su escuadra y mandó el primer cambio apenas al minuto 28; entró Rogelio Funes Mori en lugar de Alfonso González. Esto le dio fuerza al ataque y cerró el resto del primer tiempo con posesión de balón y echando atrás a San Luis, que ya no atacó, y aunque cometió Unai Bilbao un par de errores en la salida, el marcador no se movió, le faltó punch y profundidad a los Rayados. 1-0 al medio tiempo.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

En la parte complementaria ambos equipos lo arrancaron sin cambios y más adelante modificaron. San Luis salió otra vez a atacar y complicó a los Rayados.

Tuvo en esos segundos 45 minutos tres claras opciones de gol, pero el arquero Andrada detuvo todo: Bonatini al minuto 50 remató mal; Sebastién Salles con disparo lejano al minuto 58, y Jhon Murillo, que entró de cambio, al 73’ disparó dentro del área.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Monterrey aunque atacó y metió adelante a Rodrigo Aguirre y Jesús Corona, no tuvo ninguna opción clara de gol, les faltó idea para abrir la defensa local, bien parada y que mantuvo el 1-0, que bien pudo ampliar pero se quedó corto.

El árbitro central Daniel Quintero con trabajo discreto. Amonestó a cinco jugadores , dos locales y tres visitantes. Le apoyaron bien en las bandas Michel Morales y Enedina Caudillo.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

ALINEACIONES

ATLÉTICO DE SAN LUIS: 1.- A. Sánchez; 5.- R. Chávez; 4.- JC Domínguez; 20.- U. Bilbao; 8.- JM Sanabria; 10.- D. Villalpando; 13.- R. Dourado; 16.- J. Güemez; 19.- S. Salles - Lamonge; 9.- L. Bonatini; 25.- J. Damm. DT Gustavo Da Silva. CAMBIOS: 7.- J. Murillo; 11.- V. Ferreira; 2.- JD Castro; 17.- A. Zaldívar.

MONTERREY: 1.- E. Andrada; 4.- V. Guzmán; 9.- G. Berterame; 11.- M. Meza; 17.- J. Gallardo; 19.- J. Cortizo; 20.- S. Vegas; 21.- A. González; 25.- J. González; 27.- L. Romo; 33.- S. Medina. DT Fernando Ortiz. CAMBIOS: 7.- R. Funes Mori; 5.- O. Govea; 12.- J. Corona; 29.- R. Aguirre.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

EL DATO

El partido de Vuelta de cuartos de final se juega el sábado 2 de diciembre a las 21:10 horas, estadio BBVA.