Atlético de San Luis en los últimos lugares de la Liga MX

Difícil situación la del Atlético de San Luis en el actual torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX al ligar una derrota más para ubicarse en la penúltima posición de la clasificación general, y su próximo partido lo tendrá de nuevo de visita ante Monterrey.

Se han disputado seis fechas y el club colchonero solo tiene un triunfo por cinco derrotas, venció al América de visita para sumar sus primeros 3 puntos, pero cayó en casa ante Pachuca, FC Juárez y Toluca, y este sábado pasado sucumbió ante Tigres en el estadio Universitario.

Esas tres únicas unidades lo ubican en el lugar 17, penúltimo de la clasificación general, abajo del América que tiene 4 puntos y es el sitio 16, y solo arriba de Santos Laguna que es el sotanero con 2 tantos.

Regresaron a los entrenamientos de cara al próximo compromiso ante Rayados de visitante. / Cortesía ADSL

Los dirigidos por Andrés Soares Jardine, quien ya liga dos derrotas al hilo, una de local y otra de visita, aunque su accionar no ha sido malo, simplemente no les alcanza para obtener puntos y requieren de mejorar su estrategia, contundencia y manejo de partido, para que los resultados se les den y antes de pensar en una posible calificación a liguilla o repechaje como es su objetivo, está el alejarse de los tres últimos lugares del cociente para evitar pagar (otra vez) multa millonaria por no descender.

En ese renglón con la derrota ante la UANL volvieron a caer al último lugar de la tabla, con 23 puntos en 23 partidos para un 1.0000, abajo de FC Juárez que está en el sitio 16 con 1.0549 producto de 96 puntos en 91 partidos, y Tijuana que está en la posición 17 con 1.0326 (95 puntos en 92 partidos), los tres que por el momento pagan multa.

Del futuro del San Luis, le viene dos cotejos que en el papel son difíciles, aunque los rivales en turno también no pasan por buen momento, el sábado 27 de febrero visitan en la fecha 7 a Rayados de Monterrey, en su segunda salida al hilo, y el miércoles 2 regresa a casa para recibir en la jornada 8 a Chivas de Guadalajara. Por lo pronto, el equipo ya retornó a los entrenamientos bajo las ordenes del cuerpo técnico del carioca Jardine.

EL DATO Atlético de San Luis cumplirá esta semana su segunda visita a tierras regias, al enfrentar a Monterrey

