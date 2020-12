“Cantaautoras en Alerta”, un ejemplo de mujeres creadoras

Finaliza el 1er. certamen internacional “Cantautoras en Alerta”, realizado por el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, proyecto que busca visibilizar el talento femenino en la música y la composición.

Participaron gran cantidad de mujeres cantautoras nacionales e internacionales, de las cuales sólo se seleccionaron 10 finalistas y entre todas ellas se eligieron tres ganadoras. Las premiadas tienen una larga trayectoria y el arte musical que desarrollan envuelven temáticas que hablan sobre las mujeres, su lucha social y vida.

El primer lugar fue otorgado a Nancy Zamher, cantante y compositora mexicana. Su identidad como autora es un mestizaje de sonoridades enraizadas en la música popular mexicana y el folclor latinoamericano. En octubre de 2019 obtuvo el 1er. lugar en el 4to. Concurso Viva la Canción de Autor de la Ciudad de México. En 2020 obtuvo el apoyo Contigo a la Distancia de la Secretaría de Cultura por su podcast “Cuando vuelva a tu lado, charlas con músicos durante la cuarentena”. En noviembre de 2020 quedó seleccionada en la convocatoria México: Encuentro de las Artes Escénicas, (ENARTES) del Fonca para presentar su disco Raíces. Su primer disco Raíces fue grabado en 2019 y ha presentado dos sencillos “Sangre de Cacao” y “Amaranto”.

El segundo lugar fue otorgado a Sofía Macchi, cantautora de Buenos Aires, Argentina.

Su música revela un viaje de emociones llena de alegrı́a, amor y libertad. Sofia fluye de una sonoridad orgánica y más acústica, hacia sonidos electrónicos y una voz más abierta y energética, pero conservando la lı́rica honesta e ı́ntima que la caracteriza. Una marejada de sentimientos que conectan con la audiencia. A sus 21 años, protagonizó la serie musical “Wake up with no Make up”, una producción de Coca Cola México, que se transmitió por E! entertaiment television, y Netflix, para toda Latinoamérica.

Lanzó su primer disco en 2018 bajo el tı́tulo de “Me fui a volver”, producido por Herman Nunes, brasileño nominado al Latı́n Grammy. Este disco la llevó a listas importantes, ingresando en los 50 más virales en México, Ecuador, Chile, Argentina y Japón. Su música la ha llevado a tocar por Latinoamérica, Asia y Oceanı́a Macchi formó parte de la primera Bohemia de mujeres cantautoras organizada por la Sociedad de Autores y compositores de México.

Y la tercera premiación fue para el Dueto Las Flores. Dueto femenino creado por Irma Zamora y Andrea Herrera, ambas artistas multidisciplinarias, influenciadas por distintos géneros entre ellos el Son Jarocho, creadoras y compositoras de su música así como de sus letras. Abiertas también a la interpretación de música latinoamericana.

El dueto, pretende la libre expresión en mujeres para un desarrollo de la liberación creativa desde hace 2 años, radicando en la ciudad de San Luis Potosí. Han dado talleres para mujeres en canto y percusión corporal, participado en radio y televisión; así como diversos conciertos en los foros de la ciudad.

“Cantautoras en Alerta” es el ejemplo vivo de que las mujeres creadoras viven y resisten, que el arte hecho por mujeres está cargado de un gran talento que debe ser apoyado y visibilizado, un trabajo en conjunto que el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí se ha encargado de fortalecer. Este certamen además formó parte de la campaña “Alerta con todos los sentidos, frente a la violencia en contra de las mujeres”, un trabajo que busca erradicar las violencias machistas y feminicidas que aquejan al Estado y al país.