“Black and Chrome Stand Up Comedy Fest en SLP

Se llevará a cabo el festival más grande de Stand Up, “Black and Chrome” en su segunda edición en Cineteca Alameda, donde el público podrá gozar del talento de más de 80 personas dedicadas al Stand Up, locales y de talla nacional.

Quedan pocos boletos para este gran evento, por lo que se les invita a pasar a la taquilla de Cineteca Alameda, o con los patrocinadores de “Black and Chrome”, por sus accesos sin costo alguno. Las puertas se abrirán cada día a partir de las 19:00 horas, y la recomendación es asistir puntualmente para poder disfrutar de todas y todos los invitados especiales que buscan sorprender a adolescentes y personas adultas.

Para conocer más detalles sobre este festival y próximos eventos, se les recuerda seguir las redes sociales de Cineteca Alameda y no perderse de su programación, que tiene como objetivo seguir trayendo los mejores espectáculos para el entretenimiento de los potosinos.