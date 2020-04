El hogar no siempre es un refugio ante la pandemia

Ante la actual pandemia que enfrenta el mundo diversos gobiernos han puesto en marcha distintas medidas para responder a ella. México bajo la dirección de la Secretaria de Salud ha implementado medidas para reducir la velocidad de los contagios, es decir mitigar la epidemia, medicas como suspender las actividades educativas, actividades laborales no esenciales, distanciamiento social y pedir el confinamiento en los hogares el mayor tiempo posible.

El confinamiento que consiste en estar en casa durante el día, sin salir a laborar o a la escuela, solo saliendo para las actividades más indispensables lo que puede generar sentimientos de aburrimiento, desanimo, irritabilidad, preocupación, ansiedad, etc. y en personas con problemas psicológicos estos pueden acentuarse. Si a lo anterior le agregamos que no todas las personas tenemos relaciones satisfactorias con quienes convivimos, esto puede representar una situación complicada.

Por ello hay que reconocer que aunque el hogar y la familia es visto comúnmente como espacios que brindan seguridad y apoyo, no todos lo experimentan de la misma manera, basta mencionar que la mayor parte de la violencia hacia las mujeres ocurre dentro de sus hogares, así mismo las personas que forman parte de la comunidad LGBT muchas veces suelen ser discriminadas, incluso dentro de sus propios contextos familiares, así como personas que por distintos motivos no tienen buena relación con su familia pero se encuentran en la necesidad de habitar un mismo techo.

Ante estas situaciones es importante identificar si estoy en riesgo de sufrir violencia, por lo que sería conveniente buscar alternativas donde pasar este tiempo de confinamiento, amistades, familia extendida etc., e incluso los refugios para mujeres siguen en funcionamiento. Igualmente es importante tener una red de apoyo, amigos, familiares, vecinos cercanos a los cuales acudir en caso de necesitarlo, es importante no aislarse más de lo que de por si el confinamiento implica, utilizar medios como llamadas, videollamadas, redes sociales y que de esta manera puedan saber cómo te encuentras. El confinamiento es una experiencia de por si estresante y suele generar irritabilidad, por lo que compartir el espacio con una persona violenta aumenta el riesgo de que ocurra o se incremente. Así mismo es importante recordar que las instituciones de seguridad como Policía Municipal, Centro de Atención a Víctimas de Violencia (CAVID), Instituto de las Mujeres (INMUJERES), DIF se encuentran laborando y brindando atención a situaciones de violencia.

Si la integridad física no es un riesgo, más el confinamiento en el hogar resulta agobiante por la interacción descalificante, critica o comunicación violenta pueden servirte las siguientes recomendaciones para aminorar los impactos psicológicos derivados:

En situaciones problemáticas la mente puede centrase en estas dándole vueltas de manera constante y de esta manera mantener sentimientos de enojo, preocupación, tristeza, etc., por eso es conveniente también prestar atención a aquellas situaciones positivas que ocurren dia con día para no perderse entre lo negativo que ocurre. Una manera sencilla de ejercitar esta habilidad es responder diariamente dos preguntas, ¿Qué fue lo mejor del día? y ¿Qué agradezco de este día?, de esta manera puede ayudar a tu mente a reconocer que, aunque no estas en la mejor situación que te gustaría, aun así, hay aspectos agradables en tu día a día.

Identifica sobre que temas, situaciones o comentarios suelen desencadenar una discusión o comentarios ofensivos, esto puede ayudar a no engancharte en discusiones y ejercitar la asertividad puede ser un gran recurso. Lo importante es no aceptar los comentarios críticos que pueden hacerte, por ejemplo, ante el reclamo “parece que no haces nada bien” uno puede pensar “yo he hecho muchas cosas bien, que me haya equivocado esta vez no me hace un inútil”, no siempre es sencillo, pero ejercitar el ver de una manera diferente los comentarios críticos es un gran ejercicio.

Busca mantener contacto con las personas con quienes te puedes sentir escuchado y comprendido, de manera que esas experiencias positivas puedan aminorar el impacto del confinamiento.

Aunque este tiempo pueda parecer complicado y que pasa lento puede ser útil el recordar que este será solo un mes y que cada vez se acerca más el fin de la cuarentena y cuando termine tendrás más herramientas para buscar tu bienestar.

Seguir una rutina de autocuidado como dormir 8 horas al día, alimentarte adecuadamente, ejercitarte, actividades de ocio y expresar tus emociones.

Estas son algunas de recomendaciones generales que pueden serte de ayuda para sobrellevar el confinamiento de una mejor manera, más cada situación personal es distinta y quizá requiera más estrategias o adecuar las que te comento.

Si necesitas atención en salud mental para lidiar con el confinamiento o algún otro aspecto puedes ponerte en contacto al Tel. 2 10 01 16 al Centro Potosino de Psicoterapia y Psicotraumatología, el cual está conformado por especialistas en distintas áreas de la Psicología y Psiquiatría con más de 10 años de experiencia o ponerte en contacto directamente en la página de Facebook @Psic.AdrianCerino.