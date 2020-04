Nos acercamos a un proceso de transmisión generalizada, advierte SS

Eventualmente estaremos entrando a un proceso de transmisión generalizada de Covid-19, y se mantiene la expectativa en relación a que incrementará esta enfermedad entre la población, se comentó desde el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, en donde confirmaron 55 casos de Covid-19 entre importados y locales.

“Va a pasar, vamos a tener una transmisión generalizada en todos los municipios, San Luis Potosí, no será la excepción, lo que tenemos que hacer es olvidarnos de que a mí no me va a pasar, esta enfermedad se tramite muy rápido, la gente se muere muy rápido, la mejor manera de evitarlo, nos quedaremos en casa”, esto es lo que alertaron Mónica Liliana Rangel Martínez, Secretaria de Salud de Gobierno del Estado, Miguel Ángel Lutzow Steiner, y el Director de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, Alberto Aguilar Acosta.

Con el escenario que se prevé se indica que San Luis Potosí debe estar preparado para transitar de una fase dos a una tercera fase de la enfermedad “vamos a llegar a la fase 3 con transmisión sostenida en todos los municipios, es una pandemia, la única manera de afrontarla es siendo solidarios y atender las recomendaciones de mantenernos en casa”.

San Luis Potosí sumó dos casos más de Covid-19, se han estudiado 922, de los que se han descartados 766, 55 confirmados –entre ellos 4 decesos- y permanecen en análisis 101 personas.

“Cuarenta y ocho casos son de la capital, 2 casos en Soledad de Graciano Sánchez, 3 casos en Matehuala, uno en Ciudad Fernández y uno más en Aquismón. Los dos casos que se suman son un hombre y una mujer en el grupo de 25 a 44 años de edad, residentes de la capital potosina y tuvieron un viaje al estado de Morelos en semanas pasadas, por eso se trata de casos foráneas, pero hay que reconocer que para los siguientes días”.

Las investigaciones que se están haciendo en relación al Coronavirus, son basadas en el Modelo Centinela, pero además fortalecidas a nivel estatal por una búsqueda intencionada en pacientes con neumonía en todo el estado, pacientes sin antecedente de viaje, defunciones sospechosas, y monitoreo de connacionales, para identificar, conformar o descartar casos.

“Reiteramos a los pacientes dados de alta y a los confirmados que deben mantener las medidas preventivas hasta un mes posterior a terminar los síntomas, hay evidencia científica de que algunas personas pueden seguir eliminando virus, en ellos hay que usar incluso cubrebocas además del aislamiento”.

Los funcionarios de la Secretaria de Salud, insistieron en que el sector que más le urge proteger es el personal de salud, ya que son ellos quienes hacen frente a la contingencia sanitaria en que nos encontramos, después el resto de la población.

Sobre el afianzamiento de las políticas públicas contra el Coronavirus, que han hecho otras entidades de la república mexicana, como el cierre de fronteras y el uso de cubrebocas se indicó que en los últimos días se ha estado pensando en ello porque estamos a poco tiempo de pasar a una etapa más crítica para el Estado de San Luis Potosí.