Esperan que al menos 65% de los potosinos salga a votar el 2 de junio

El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, dijo que se ha detectado un entusiasmo amplio de los ciudadanos por acudir a las urnas el 2 de julio y, desde su perspectiva personal, no de la institución, espera que la participación supere del 65.5 por ciento, que sería ideal.

“El tema del abstencionismo es multifactorial, existe desde hace muchísimos años, lo he escuchado, hay una cantidad enorme de estudios académicos, ha corrido mucha tinta sobre el por qué hay esta apatía para participar. Sin embargo, el voto en México es un deber, esto es, aun cuando la ley lo califica como una obligación, no existe la sanción para quien no lo hace, y estamos en el 63% en la elección presidencial”.

“Mi pronóstico es que vamos a estar por encima del 65%, es un pronóstico personal, la institución no da pronóstico, porque he estudiado el tema de la participación, les puedo decir que es deseable romper el techo del 63%, subir sobre el 64%, y para mí 65.5 hacia arriba sería extraordinario, sería excepcional”.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Aispuro Cárdenas añadió que “estamos bien, llevamos buenos números y todas las casillas en el estado se van a instalar, son 3,907 casillas; los capacitadores renuncian por temas personales pero no por inseguridad”.

Dijo que “es un deber, hay países para los cuales es obligatorio y hay sanciones, y ellos están por encima del 80 o del 90%, pero hay una reacción del Estado por relación a la ciudadano o ciudadano que no va, eso es. Y la otra cosa es que, aun estando nosotros en el 63%, estamos en una media internacional que allí está definida, es decir, no estamos tan severamente erosionados en el concepto de la participación porque estamos bien”.

El sector que mas genera abstencionismo es el de los jóvenes, “votan a los 18 años, 19 años y se desaparecen y los volvemos a encontrar hasta los 34. Y el joven es un sector muy importante, quienes tienen entre 18 y 24 años representan el 15.15% de la población, es mucho. Pero el joven entre 18 y 29 es casi el 28%. A partir de la primera elección, sí votan en la primera, pero de los 20 a los 30 se desaparecen y los vuelves a encontrar cuando ya terminó la carrera o ya tiene su negocio, ya se casó, ya tiene un hijo, ya está más aceptado”.

Sobre las causas de este comportamiento, Pablo Aispuro señaló que “no podría especular al respecto, estamos detrás de ese sector, estamos trabajando con la sociedad civil organizada, con las cámaras, con los gremios, con las universidades, con los centros de educación superior para estimular la participación de este sector de la juventud”.