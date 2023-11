Solarium | ¿Tendremos triunfos pírricos?

No estamos ante la elección más rica en votación de la historia de San Luis. Por mucho entusiasmo que le pongan los partidos aliados a Morena, o en su contrario, el Frente Amplio por México, sus resultados serán modestos porque no tienen personajes con arrastre en sus boletas electorales en proyecto.

Más allá de que la votación federal de San Luis no sea determinante en las elecciones del 2024, la contienda interna en el estado será reñida. Todos los partidos carecen de candidatos fuertes, dependen, por eso, de sus votantes duros y las campañas mejor armadas serán definitivas para alcanzar los triunfos. De eso no hay duda.

La “gallardía” descubrirá dentro de poco, que, aunque se pueden mezclar las funciones de gobierno con los objetivos de una campaña electoral, los resultados no siempre son los mismos por las variantes del electorado y porque sin la figura central en la boleta se pierde la garantía de una votación arrolladora.

Cualquier estimación previa de los resultados en San Luis es totalmente incierta. Si lo sabe Morena y sus aliados, no lo ignora el Frente Amplio por México y ambos van cuidar las manos del contrario el día de las elecciones. Las diferencias en términos de porcentajes de votación serán cerradas y algunas de ellas van a ser peleadas en la mesa de recuentos o impugnadas ante los órganos electorales.

Todo esto comienza a manifestarse en las pugnas internas de Morena y el Verde Ecologista por los espacios más importantes en la elección del año venidero. Si los arreglos son insuficientes para tranquilizar a ambos partidos, el resultado de la votación será afectado.

En el campo opositor no hay mejores perspectivas. Lo que queda del PRI, del PAN y del PRD tienen la opción de elegir candidatos ciudadanos como sus abanderados. Sin embargo, las formas y los arreglos para replicar el Frente Amplio en cada estado no están a la vista y falta mucho por ocurrir, pese a que todavía no están en condiciones de desventaja.

El previo estira y afloja en los partidos nos recuerda aquella sentencia popular de que “si así está el camino al rancho, ¿cómo estará el rancho?

CLAUDIA Y EL SEÑOR DE LAS PALOMAS

Claudia Sheinbaum llegó ayer a San Luis con un portafolio definido de estrategias de contienda para San Luis Potosí. No se trata de propuestas sino de decisiones tomadas que iremos conociendo conforme avancen los procesos internos y aparezcan los nombres de personajes que van a ser sometidos a consulta pese a estar “palomeados”.

Primero tocó base con el gobernador Gallardo Cardona quien posteó en sus redes sociales lo siguiente: “Recibimos a la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum en San Luis Potosí. Siempre eres bienvenida a tu casa, San Luis Potosí”. Agrega un par de fotos, en una de las cuales la doctora aparece con una estatuilla en sus manos del Señor de Las Palomas, don José Moreno Díaz, oriundo de Aguascalientes y radicado en San Luis desde muy joven.

El formalismo de la “consulta ciudadana” a través de encuestas incluirá más nombres en aquellos distritos que sean los más disputados entre Morena y asociados. Diluir los “buenos” en esas listas puede evitar discusiones y aminorar consecuencias. Los distritos cuyo ambiente no provoque divisiones, por ejemplo, en el Distrito 7 de Tamazunchale calificado como “distrito indígena”, la lista no será mayor.

En San Luis subsisten por lo menos dos corrientes internas en Morena. Los originales que fincaron el Movimiento antes de 2018 y las nuevas generaciones que se han ido formando a lo largo de los cinco años recientes. Por eso es importante conocer el desarrollo de las decisiones que se dieron ayer sin divulgación a prensa.

Las 96 candidaturas para puestos federales y locales garantizan un reparto proporcional entre los aliados, pero les faltan nombres. Falta solamente ver cómo avanzan los procesos en los próximos dos meses. Por ahora, las listas no están listas.

HOY VENCE EL PLAZO

La Comisión Legislativa del Agua, del Congreso del Estado, recibe hasta hoy las propuestas de modificaciones al alza de las tarifas de agua potable en los distintos municipios del estado.

La propuesta de las nuevas tarifas a revisar tiene una limitante a la vista: los criterios de los legisladores para impedir que las propuestas se autoricen como vienen si están por encima de lo que ellos consideran viable para las condiciones económicas de los consumidores.

Por supuesto que el criterio afecta las propuestas que haga Interapas porque siguen instrucciones del Poder Ejecutivo para “proteger el interés popular” sin agregar una solución al efecto.

Se sostienen hasta hoy criterios políticos para revisar las propuestas. Por eso Interapas reclama los ajustes al alza que no se autorizan desde hace 17 años y lo tienen con limitaciones extraordinarias.

No obstante, los señores diputados, que a partir de hoy revisarán las propuestas, no están impedidos para tomar decisiones más sensatas y equilibradas, por ejemplo, asignar partidas especiales del presupuesto del estado para fortalecer a los municipios y a los organismos operadores del sistema de agua potable en cada municipio a fin de resolver el problema financiero que los aqueja. Si el consumidor no puede, es obligación del gobierno, tanto estatal como federal, subsidiar el costo del agua y su abasto. No den la espalda.

La solución está en ellos, sólo que son mansitos delante de las disposiciones del Ejecutivo y no le tocan una coma a los proyectos presupuestales. Bien harían en autorizar los subsidios para el agua si no quieren enfrentar dentro de poco reclamos majaderos de la gente por no cumplir sus promesas de campaña. ¿No cree usted?

EL COTARRO POLÍTICO

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que a partir de hoy se realizarán “Ferias de Servicios” en las ciudades estadounidenses de San Antonio y Chicago para prestar servicios a los potosinos radicados en Texas e Illinois, quienes por alguna circunstancia no pueden venir al estado… La labor en ese sentido es muy positiva… La diputada Claudia Tristán Alvarado, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado informó que fue aprobado el dictamen que declara “2024 Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí.” El próximo 21 de abril de se cumplirán 200 años de la instalación del Primer Congreso Constituyente de San Luis Potosí. “Recordar ese significativo acontecimiento de nuestra vida pública guarda particular importancia porque el Congreso del Estado es la representación política del pueblo de San Luis Potosí y en su seno se han discutido y se han decidido los asuntos que han marcado los derroteros que hemos recorrido como estado libre, soberano e independiente”… La Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) supervisa el saneamiento básico permanente de los panteones públicos y privados con la finalidad de reducir riesgos sanitarios, como el control larvario del mosco transmisor del dengue… La Comisión Estatal del Agua vota contra el aumento a las tarifas del agua, lo que obliga más a los diputados locales y hasta a los federales a autorizar partidas especiales para apoyar la operación de organismos como Interapas. Cualquier otra visión es electorera y barata… Se pregunta el terrible Manolo si la CEA ya aclaró las cuentas que tiene pendientes con la Auditoría Superior de la Federación. Resulta que no… HASTA LA PRÓXIMA.

