Solarium | De cuentas, cuántos y cuentos

Muchos potosinos, más de los que suponemos, están pendientes de lo que ocurre en el Gobierno del Estado. Quieren estar seguros de que la administración pública lleva un rumbo fijo y avance firme, si se consolida con resultados palpables y reconocibles desde cualquier ángulo del quehacer político. Los descalabros administrativos por decisiones equivocadas son lamentables para todos y quisieran que su opinión cuente.

La glosa del segundo informe de gobierno debe realizarse a contraluz del Plan Estatal de Desarrollo, explicar los detalles técnicos no comprensibles y justificar cada medida y sus resultados. Si eso no ocurre, estaremos delante de un absoluto fiasco.

Los señores diputados deben recordar que ellos aprobaron un Plan Estatal de Desarrollo al inicio de la administración y que la entrega en parcialidades de su avance anual permite saber si lo planeado se cumple. Si esto fuera una realidad reiterada anualmente, estaríamos delante de un cambio importante en nuestra historia política.

El informe anual de gobierno estaría con créditos por encima de estudios estadísticos del INEGI y del Coneval y de cualquier otro referente económico que visualice nuestra realidad. El gobierno debe autoevaluarse y tener como punto de referencia el contenido de su Plan de Gobierno, no utilizar referentes ajenos como si fueran propios porque sus puntos de partida pueden ser diferentes.

Si los diputados locales que forman la LXIII cumplen con la glosa del segundo Informe de Gobierno y luego explican sus observaciones mediante comunicado extenso, ayudarían mucho a disipar el volumen de dudas y las sospechas que subsistieran en torno al manejo de las cuentas públicas del estado. Su calificación es esencial y condiciona el grado de confianza que el mandatario pueda tener entre la población en general de nuestro estado.

Censurar la parafernalia mostrada en Ciudad Valles para la lectura de un discurso expositivo y enaltecedor que ni de lejos parece un informe anual que exponga la realidad administrativa gubernamental, es un tema que el gobernador Gallardo Cardona le importa no más que un solitario cacahuate. Mientras no se pase al detalle de las cuentas en cada renglón de la administración y a la exposición de causas, motivos y consecuencias en cada caso, estaremos ante un flamazo publicitario sin validez.

El periodo de glosa del informe anual por el Poder Legislativo ha sido, desde que recuerdo, la oportunidad de que los funcionarios que encabezan cada rama de la administración estatal den respuesta a interrogantes elementales con datos que sirven para “dar brillo” al expositor, y a su jefe el gobernador, sin llegar a ser incómodos de manera alguna. Cubierto el trámite se acaba la cuestión.

Lo que no hemos conocido en muchos años es el punto de vista genuino y responsable del Poder Legislativo respecto al manejo de la hacienda estatal construido a partir de la revisión real de cada informe. Los diputados preguntan, pero no cuestionan. A veces ni enterados están del contenido total de los documentos que les fueron entregados con detalles minuciosos. En todo caso, ponen a sus asesores a revisar los documentos separados para cada “comisión legislativa” y son ellos quienes resumen su contenido y es el legislador quien plantea las preguntas al funcionario, si aún tiene dudas.

Si esta vez glosan y opinan con responsabilidad, una promesa de claridad y transparencia comenzará a cumplirse.

LA PISTA DESPEJADA

El presidente municipal de la capital, Enrique Galindo Ceballos, rindió ayer su segundo informe de gobierno del que destacan dos aspectos por su importancia: la crisis hídrica y la inseguridad.

Del resultado positivo de esos dos aspectos el alcalde de San Luis logra colocar su nombre en las agendas de las dirigencias de los partidos que forman la Frente Amplio por México, para hacerlo llegar al Senado de la República el año próximo, o buscar su reelección como presidente municipal.

La presencia de Marko Cortés líder nacional del PAN y su declaración haciendo notar el hecho, despejan la posibilidad de que Galindo sea postulado por el FAM con el ingrediente adicional de que su candidatura al Senado sería bien vista por los de la cancha contraria en el caso de que Omar García Harfuch llegue a ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, con quien Galindo tiene una relación amplia y cercana.

Los acontecimientos del 2024 en materia política pondrán en perspectiva un cambio en las relaciones que hoy vive el estado de San Luis Potosí. La declinación de la estrella verde entrará en fase crítica mientras el ahora alcalde cobra importancia para el próximo sexenio estatal. Esa es la visión que tienen muchos aficionados a la política que permanecen en tiempo de espera.

Las conjeturas aumentan mientras las señales cambian de intensidad. PAN, PRI y PRD le quieren demostrar al PVEM y a Morena que todavía conservan su influencia electoral en entidades como la nuestra, y ya calientan motores.

LAS TRAGEDIAS DE LA VIDA

Dos escenarios cercanos, pero distintos, nos exponen la misma tragedia humana ante la que permanecemos en silencio, con la mirada vuelta hacia otro lado.

Los 270 kilómetros de la vía ferroviaria México-Laredo que cruzan nuestro estado de sur a norte, y las modernas salas de hospitalización del Hospital Central, así como las avenidas que lo circulan, son dos escenarios en los que la tragedia y el dolor se descubren en cada mirada, en cada rostro desesperado ante esa soledad que agobia y entristece.

Dos mil hombres, mujeres y niños peregrinan a lomo del tren todos los días y siempre de sur a norte, sin retorno, compartiendo las causas de su huida siempre peores que el sufrimiento de transitar con hambre y sin dinero.

Mientras tanto, otros cientos de personas solas, a veces con los hijos tirados en los asientos de vehículos que alguna vez fueron nuevos, soportando viento, calor y frío en espera de que el padre, la madre o la abuela recuperen la salud para regresar al rancho, al ejido, a la comunidad perdida en el extenso territorio en que coinciden los límites entre San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Nuevo León y norte de Guanajuato, que la enfermedad del familiar les hizo abandonar temporalmente.

Las oleadas de migrantes lo mismo que el flujo de enfermos y sus parientes hacia el Hospital Central, subsisten a la intemperie. Sin apoyos seguros ni caridad al alcance de sus manos. Ni el silbato del tren ni el ulular de las sirenas de ambulancias se refieren a ellos. Todos parecen ser ignorados frente a la tragedia.

No hay días diferentes. Las casas del migrante, ubicadas en la capital y en alguna otra parte del largo trayecto de la vía México-Laredo, han sido superadas en su capacidad. No hay campo libre.

El albergue del Hospital Central que hasta hace poco era administrado por un Comité de Damas Voluntarias del Hospital Central, dejó de funcionar cuando la demanda lo rebasó. Por momentos hubo “carpas” improvisadas sobre la avenida Manuel Nava, frente a “urgencias”, cerca de la maternidad, pero la fila de vehículos en ambas aceras de las avenidas circundantes, son permanentes.

En los cruceros de avenidas, donde hay semáforos, hombres y mujeres con sus niños, con acento sureño imploran una ayuda económica para poder seguir. Enfrentan, además, la competencia de “migrantes falsos” que hacen recolectas inimaginables. Uno de esos “falsos migrantes” ha sido visto aquí, en Aguascalientes y en León. Un encargado de tienda de conveniencia afirma que cada uno esos impostores le llevan “feria a cambiar por billetes hasta por mil pesos diarios”.

Ni migrantes reales ni familiares con enfermos hospitalizados figuran en el contenido de los aplaudidos informes de las dependencias gubernamentales encargadas de la ayuda social. Pero no han perdido la esperanza por un futuro distinto. Sea por Dios.

EL COTARRO POLÍTICO

Sara Rocha Medina no encuentra la salida porque quiere quedarse. La gente del PRI estatal quiere resolver el conflicto interno antes de que cause más daño el “caballazo” que dio Rocha para quedarse en el Comité Estatal. Ahora Sarita no tiene ni quien le cierre la puerta cuando sale del edificio de Juegos Olímpicos… En menos de 10 años la cantidad de vehículos en circulación en la ciudad produce embotellamientos en las horas pico matinales, vespertinas y nocturnas de manera que, como reza la cabeza principal de EL SOL, se hace necesario imponer el “hoy no circula”… Es necesario diseñar un plan con mucho tino… La Comisión de Salud del Congreso del Estado parece no estar conforme con que se mejoren los sistemas oficiales del ramo, sino que sugiere cambios en las leyes estatales de la materia educativa para que los menores de edad reciban una educación sexual propia y sana lo cual calienta el marco familiar que no admite fácilmente que se incluyan temas como ése entre nuestros niños y jóvenes… Como que quieren buscarle mangas al chaleco… El diputado Rubén Guajardo propone la creación del delito de “sabotaje” para castigar a quien quiera que dañe cualquier servicio público provocando su suspensión. La sanción sería aplicable a quienes se roban las tapas metálicas de las alcantarillas, el cableado de pozos de la red pública de agua potable, o genere el paro de la circulación en calles y avenidas por diversas causas… Gabino Morales delegado federal del Bienestar no tarda en inscribirse en el proceso interno de Morena para nominar candidatos a diputados federales… Rita Ozalia Rodríguez, líder de Morena en San Luis, también busca acomodo entre los candidatos a diputados federales por San Luis… El terrible Manolo pide a los legisladores potosinos demostrar que no son mansitos… HASTA LA PRÓXIMA

