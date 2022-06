A propósito de promesas incumplidas

El próximo mes de septiembre, cuando las dos cámaras del Congreso de la Unión hayan iniciado el primer periodo ordinario de sesiones correspondiente a su cuarto año de gestiones en el caso de los senadores y a su segundo año en el caso de los diputados federales; se iniciará también la revisión de los proyectos de ley de ingresos y presupuesto de egresos de la federación. Conscientes de su limitada capacidad de gestión en este asunto, los legisladores federales que representan a la población potosina y al estado de San Luis Potosí, transitan sin ruido que origine olas y cause turbulencias por su desempeño que nos mantiene colocados a media tabla en materia del gasto federalizado para este año, sin una perspectiva de mediano alcance para mejorar la posición entre los estados destinatarios del dinero federal.

Con 45,773.7 millones de pesos provenientes del gobierno federal, San Luis Potosí apenas logra algo así como 53 mil millones de pesos para este 2022, sumada su recaudación propia, pero no hay dependencia estatal que haya dado a conocer una cifra estimada para que la legislatura federal de San Luis Potosí mantenga un porcentaje de aumento en el gasto federal integrado por las participaciones (21,405.3 millones de pesos), las aportaciones (21,339.9 millones de pesos), los convenios de descentralización (3,028.5 millones de pesos), porque del Ramo 23 y de Salud no se han dado a conocer las cifras de este año. El comportamiento porcentual del crecimiento anual del presupuesto federalizado no ha sido de los que reflejen el supuesto apoyo del gobierno de López Obrador para un estado que, aun siendo gobernado por un miembro espontáneo del Partido Verde Ecologista de México, es considerado entre los 22 estados en que, ahora, Morena gobierna. La prueba contundente es la inclusión de la firma del gobernador Ricardo Gallardo Cardona en un documento de protesta de los mandatarios estatales de ese partido ante el virtual regaño del Parlamento Europeo expresado recientemente.

No obstante, la simpatía del gobierno potosino hacia el presidente de la república y el respaldo evidente en los procesos de revocación de mandato y de los apoyos otorgados, al menos oralmente, a los cuatro gobernadores morenistas que ganaron el pasado 5 de este mes, no han sido suficientes para que San Luis Potosí sea correspondido en materia financiera para dejar de ser parte de los seis estados de la república que tienen la población con mayor pobreza en México.

Las fórmulas para determinar el gasto federal en cada estado no permiten una comparación objetiva del dinero que entra a las cuentas estatales procedentes de la Secretaría de Hacienda por las consideraciones siguientes: el porcentaje de las aportaciones federales no creció conforme lo esperado entre 2021 y 2022, sino al revés, decreció 1.7 este año. Nuestro nivel de pobreza es superior al de estados como Aguascalientes cuyo monto en la recepción es menor (en total 23,902.8 millones), o Querétaro que este año recibe 35,072.1 millones de pesos de gasto federal, pero ambos tienen menos población pobre que San Luis.

Los legisladores federales que revisan y aprueban las partidas del presupuesto federal inician, repito, sus trabajos en septiembre. Se inicia un periodo en el que, como reza la expresión popular, “el que tiene más saliva traga más pinole”. Lamentablemente la estatura de nuestros legisladores no está a la altura de nuestras aspiraciones y esperanzas. Pareciera que cada uno tira por su lado y no hay, aunque se diga lo contrario, quien les organice. El morenista y abogado Juan Ramiro Robledo Ruiz parece ajeno al grupo de potosinos que nos representan en la Cámara de Diputados y, por supuesto, no encabeza una labor que ofrezca resultados positivos para San Luis. Esto motiva una serie de especulaciones, pero es evidente que carecemos de una representación efectiva, con resultados positivos y la razón es muy sencilla: parece que los intereses de la legislatura federal en ambas cámaras no están en San Luis sino en la conservación del poder para fines muy personales. Nos jodimos otra vez.

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA

La inclusión del nombre del gobernador Ricardo Gallardo Cardona en la lista de mandatarios estatales y funcionarios federales que acudieron al acto masivo de Morena en Toluca y que se harán acreedores a una sanción que no está definida todavía, no significa la pérdida de su cargo y tal vez ni la suspensión de su derecho a ser candidato a cualquier puesto de elección en el futuro.

Esto no quiere decir que electoralmente podría no ser sancionado, sino que su cargo no está en juego y, según los versados en derecho electoral, tal vez perdiera la cualidad de “un modo honesto de vivir” que es una de las tres que se exigen constitucionalmente a un ciudadano para ser electo, aunque todos estemos de acuerdo que esa cualidad no habita en ninguno de los políticos mexicanos del presente ni del pasado. El berenjenal en que se han metido los gobernadores asistentes al acto somete a prueba a cada uno a partir de las observaciones de los partidos de oposición y de observadores que desearían una limpieza profunda de nuestros procesos electorales, pese a que la ciudadanía hace gala de una mayor tolerancia habida cuenta que, como lo señalan las propias autoridades electorales, son actos anticipados de campaña. ¿De dónde provienen los llamados “actos anticipados de campaña”? Justo del deseo reiterado en cada periodo electoral por una oposición que se volvió gobierno y que hoy tal vez se ha olvidado de su pasado de protestas constantes porque los partidos que han pasado por el poder presidencial aprovecharon cualquier coyuntura para hacerse presentes en el escenario nacional con ventajas sobre el resto de los partidos previo a una elección.

Lo incompleto de la legislación electoral para fundamentar sanciones causa una controversia que, al menos en San Luis, parece no tener motivos consistentes para continuar la discusión sobre la actuación del gobernador del estado, por distractora de lo fundamental.

Primero porque Ricardo Gallardo no convocó el acto y atendió una invitación personal que, acudir o no, cae en el ámbito de sus decisiones personales. Pero, además, el acto en cuestión no tiene repercusiones políticas, económicas o sociales que afecten el cumplimiento de sus obligaciones como mandatario. No formamos un pueblo de “cuenta chiles”, pero si el uso del avión del gobierno fuera el motivo, con reponer el costo del viaje la hacienda pública estaría sana de nuevo.

Quizá estemos frente a un proceso de cambio sin darnos cuenta. Otras decisiones más relevantes entrarían en una discusión sin límite que volverían nuestro ámbito público en lucha campal para perder nuestro tiempo sin fin. Qué puede ser más grave, el uso del avión para un viaje no necesario o la transformación de la llamada “casa de gobierno” en algo parecido a un asilo para menesterosos. No le juguemos al inteligente ni estorbemos lo esencialmente necesario para nuestro desarrollo. Es tiempo de trabajar para abandonar el atraso de más de medio siglo en que nos hemos visto afligidos por un conflicto sin razón.

En San Luis Potosí no hay campaña alguna en los próximos doce meses. No puede haber aquí actos anticipados de campaña, ni siquiera por lo que hace a la interna de un partido al que, por cierto, no pertenece Gallardo Cardona. A menos que el chiste de todo esto sea estar jodiendo.

EL COTARRO POLÍTICO

Los proyectos de urbanización en la Sierra de San Miguelito siguen adelante. Solamente donde la comunidad de San Juan de Guadalupe tiene propiedades se mantiene en espera de que el conflicto causado se disuelva. No se conoce, hasta ahora, ningún dictamen técnico ambiental sobre el área lo que facilita a los fraccionadores trabajar sin descanso. Ya después se verá… ¿Cómo lo ve usted?... Hace más de 50 años que San Luis figura en el mapa de diferentes carteles. Lo que pasa es que ese tema se ha infiltrado al ámbito de la política y nos produce sorpresa… Los malabares en que se ha metido Alejandro Moreno como dirigente del CEN del PRI hacen sentir sus efectos en San Luis. La dirigencia estatal conserva sus estructuras y todavía es capaz de recuperar espacios. Lo único que se tiene que sacudir es la gente que, recién llega, hacen de la demagogia su único recurso. Si el PRI les hace espacio, dejará entrar el fracaso a sus posibilidades… Al menos 15 corporativos empresariales podrían llegar a San Luis Potosí durante el presente año, de los cuales cinco han cubierto todos los trámites para ser anunciadas en breve. Juan Carlos Valladares Eichelman, Secretario de Desarrollo Económico, anunció ayer que la promoción industrial es, por orden del gobernador Gallardo Cardona, favorable a las cuatro zonas geográficas del estado… Agregó que a ocho meses del nuevo gobierno hay crecimiento en el rubro industrial, gracias al esfuerzo de las y los empresarios y al apoyo del propio gobierno… Por cierto, hay calles y avenidas que la gente considera como propias, como parte del patrimonio urbano del que nos sentimos orgullosos. Quizá por eso la anunciada remodelación de la avenida Himno Nacional causa algunas controversias por estos días. Vamos esperando resultados y luego gritamos… Cerca de donde desemboca la calle Manuel José Othón en la carretera a Matehuala, próximo a la Glorieta Juárez, hay un hoyo en el pavimento que es un peligro latente… El terrible Manolo está a punto de agendar su participación en uno de esos bailes placeros de danzón, cosa de que la ciática se lo permita… Hasta la próxima.

