La rifa del avión presidencial, para el registro de lo increíble

No es una oferta que parezca burla, aunque lo sea. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que si el avión presidencial no se vende conforme los cánones vigentes, entonces lo rifará. Seis millones de boletos a 500 pesos cada uno permitirán recuperar tres mil millones de pesos, es decir, unos 150 millones de dólares.

El afán de desprenderse del avión adquirido a crédito y todavía en proceso de pago, podría no ser vendido conforme los contratos e adquisición o renta –de ambos casos se habla ahora- no es una decisión inspirada en la razón sino en la fantasía política de separar el tiempo y los hechos sin importar el estado de pérdidas y ganancias.

Pero ofrecer su rifa como posibilidad de deshacer la fantasía de pasados presidentes de la república por volar encima de nuestras cabezas a bordo de uno de los mejores aparatos construidos en este mundo moderno, tiene sus bemoles. ¿Qué cree usted que haría el afortunado ganador? Exacto, venderlo.

Y si el gobierno federal no ha podido hacerlo porque los potenciales compradores se han bien informado de la situación que guarda el despreciado aparato volador, está claro que el mala suerte del ganador ni como fierro viejo podría venderlo. Es que se trata de uno de esos juegos que la realidad nos hace vivir sin pensar en todo el desajuste que uno puede crearse en el entorno, si la suerte le depara un aparente beneficio.

A quinientos pesos cualquiera le entra. El problema vendrá después, cuando haya necesidad de alquilar un hangar y pagar los derechos de aeropuerto si el desafortunado ganador tiene la tripulación capacitada para volarlo.

Se antoja, pues, de entrada, una broma pesada del presidente Andrés Manuel López Obrador para que los mexicanos perdamos cuando menos un minuto de nuestro día a día, pensando qué demonios hacer con un avión que hasta mirarlo cuesta.

De todos modos, yo no sé qué se tomará a peor, si el hecho de adquirirlo como un acto frívolo presidencial o vender lo que no es propio y endilgar a cualquier mexicano la mala suerte de ganarlo sin tener dónde ponerlo. Ya no digamos que volarlo. Pero, vamos poniéndole imaginación al caso, aunque sea una locura. Si usted lo ganara por 500 pesillos, creo justo que si le dan 10 millones cualquiera se sentirá satisfecho porque algo le sacó al infortunio de ganar el premio. Pero al mismo tiempo habremos tirado a la basura un avión que –en todo caso- es de todos los mexicanos, aunque uno no sepa qué hacer con él.

El hecho, vivido ayer, tal vez no sea el momento de mayor atracción en el periodo gubernamental en ejercicio. Pero no es uno de los momentos estelares de este sexenio que seguramente merece el registro en cualquier anecdotario mundial digno de recordarse para siempre.

Y LOS PARTIDOS SE ANIMAN

La actividad política interna en todos los partidos políticos se han dinamizado pensando que la campaña que les espera será de muy peculiar entre los electores. Ninguno tiene todavía la figura que propondrá para alguno de los muchos puestos que estarán en juego el año próximo. Ese es un proceso que deberán realizar con apego a sus disposiciones internas, pero, aun así, quieren pulsar el ambiente del entorno para empujar a alguna de sus figuras como los abanderados para el próximo año.

De inicio, los partidos deben estar conscientes de su situación ante el electorado. Ninguno, como bien se sabe, lograría la aprobación del elector si no pone en juego una estrategia novedosa, ajustada a las aspiraciones ciudadanas, con respuestas claras y firmes ante las esperanzas de la gente. Si el personaje no se ajusta a las expectativas de los electores, entonces cosecharán el rechazo en vez de votos.

Además, deben tener en cuenta un hecho que se dio en el pasado y que ahora aparece renovado para ajustarse a la situación real que sufren los partidos. Es un hecho que Morena no ha alcanzado la madurez y que su estructura carece de los instrumentos necesarios para obtener el triunfo sin la presencia de su líder real. Esto hace pensar que el acuerdo entre los mandos políticos reales del país y del estado será un proceso obligado para estar en una contienda con posibilidades de ganar.

Esto hace que los observadores del proceso piensen que de las deliberaciones entre presidente y gobernadores de aquellos estados que cambiarán de titular del ejecutivo arrojarán nombres que recibirán el apoyo de ambos bandos políticos, de manera que se cumpla el principio de controles que tiene el gobierno federal sobre las estructuras gubernamentales.

El PAN parece ser el contendiente principal que buscará la conformación de un contrapeso importante. Su dirigencia no tiene todavía el diseño de su estrategia, creo que eso dependerá de los acuerdos que tomen los líderes de los bandos señalados.

Entre tanto, el diseño de su proceso interno todavía está en la etapa de confección. No siempre la democracia ha sido lo mejor para una selección interna. Los acuerdos entre los grupos y las corrientes que se forman en su interior, deben privilegiar la unidad en torno a las postulaciones más importantes. Sin ello, todo parece complicado para aspirar al triunfo en las urnas el año próximo.

EL COTARRO POLÍTICO

El presidente municipal de Ciudad Valles debe darse un tiempo de reflexión. Por principio le hago llegar solamente un párrafo que debió leer pero que, o no quiso leer o se lo ocultaron. Va pues: “Aprovecho este medio para informarle la situación que aqueja a mi persona, su servidora la Lic. Ana Gloria Soto Adame que desde el 1 de octubre de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019 fungía como Oficial del Registro Civil de la Oficialía 04 de este municipio, (en que) fui cesada cargo sin fundamentos”… Pues lo que hizo la Oficial del Registro Civil fue descubrir que Karla Lorena Gutiérrez y Víctor Manuel Palomares, empleados de la misma oficialía, se quedaban con dinero que no ingresaban al área de tesorería municipal. Lo malo es que ambos empleados abuzaron de sus cargos porque tienen parientes poderosos en la estructura municipal… Adrián Esper no puede decirse aspirante a gobernar San Luis si un par de deshonestos empleados logran tumbar a su jefa y denunciante, como ocurrió hace dos semanas… Durante una gira de trabajo en la capital potosina, el gobernador Juan Manuel Carreras López y el Director General de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) Miguel Antonio Meza Estrada, entregó infraestructura en telesecundarias de Milpillas y Peñasco, con una inversión de 1 millón 800 mil pesos, donde destacó que la obra educativa es fundamental en el fortalecimiento de la calidad en la enseñanza… Y antes de que grite el terrible Manolo, aquí le paro… HASTA LA PRÓXIMA





pedrocervantesroque@yahoo.com.mx