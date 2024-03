Prisma | La marcha del 8M... pero con respeto

Reconocimientos a 80 mujeres en SGS

RECONOCE CLAUDIA.- Dijo Claudia Sheinbaum en San Luis Potosí: “si vota Verde, que sea todo Verde”, esto no es más que resultado del gran arrastre y estructura que tienen el partido del Tucán en el Estado, donde gobierna con el reconocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, es mayoría en el Congreso del Estado y municipios. La candidata presidencial pudo constatar directamente cuál será la estructura que la llevará al triunfo en la entidad.

MARCHA.- Se llevará a cabo la marcha del 8M en San Luis Potosí y no está de más, pedirle a las activistas que traten bien a la prensa, ya sean hombres o mujeres, porque el enemigo a vencer no son los de la pluma sino quienes quieren mantener el discurso patriarcal. Es muy común que las encapuchadas maltraten a las reporteras, les quitan el equipo, las rodean y las acosan, aún y cuando están acreditadas o no, y mientras que ellas se esconden detrás de una máscara. No son parejas aunque quieran hacer ver lo contrario.

SE TRIUNFARÁ.- Como parte de la comitiva que acompañó a Claudia Sheinbaum estuvo Manuel Velasco Coello, senador de la República que afirmó que en San Luis Potosí el Partido Verde va a arrasar: “vamos a ganar con contundencia la elección a la Presidencia de la República, al Senado de la República y a la Cámara de Diputados”.

EMPATÍA.- La campaña de Ruth González Silva al Senado de la República la llevó el miércoles a acompañar a la doctora Claudia Sheinbaum a sus diversos eventos en San Luis Potosí y fue posible constatar la cercanía, confianza y empatía entre ambas. Es claro que existe un respaldo contundente de una hacia la otra y que esto seguramente resultará en números favorables para la dupla del PVEM en las boletas el próximo 2 de junio.

CONTINUIDAD.- Hasta parece raro que en pleno proceso electoral un gobierno estatal no se detenga, pues el miércoles, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona tuvo agenda de eventos, —y cuidando la veda, sin difusión—, arrancó una unidad deportiva en Los Silos y acudió a una reunión de Seguridad con autoridades de todos los niveles para la creación de una nueva unidad de coordinación regional. Todo parece indicar que el mandatario no va a parar.

PENSIONES.- Nos cuentan que ya no se ha hablado más del tema del gran fraude del siglo en la Dirección de Pensiones debido a que está inmiscuido el apellido de una opulenta familia potosina. Se habla de la hija de un empresario muy conocido.

CONVOCATORIA.- La Entidad Normativa conformada por los representantes de los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), avalaron en sesión de trabajo, la Convocatoria de Consulta Indígena Respecto de los trabajos de Actualización del Programa parcial para conservación y desarrollo urbano del Centro Histórico de San Luis Potosí, a propuesta del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN).

INICIATIVA.- Fue presentada una iniciativa de reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, para ampliar las obligaciones y responsabilidades de los Directores Responsables de Obra, que se desempeñan en obras particulares, para mejorar la certeza jurídica, la supervisión y la protección del patrimonio inmobiliario de la ciudadanía.

DISTINCIONES.- Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, el gobierno municipal de Soledad entregará 80 reconocimientos a mujeres que habitan en el municipio, quienes fueron destacadas por la misma comunidad al dedicar esfuerzos en la búsqueda del bien común, evento que se efectuará en el Auditorio de la Presidencia Municipal a las 12 del mediodía.

ABIERTA.- La oficina de Reclutamiento municipal de Soledad de Graciano Sánchez mantiene abierta la convocatoria a jóvenes de la clase 2006 y remisos para que se acerquen a realizar el trámite de su precartilla militar, documento personal de importante trascendencia para futuras gestiones en instituciones, además de ser una identificación oficial que avala su ciudadanía mexicana.

EN MARCO 8M.- La Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) en colaboración con el Máster Degree in Violence Gender (MDVG) de la Unión Europea y la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija” llevó a cabo la inauguración del evento “Voces que transforman. Jornadas en contra de la violencia y en pro de los derechos de las mujeres”, en el Aula Magna Félix Fernández.

SIEMPRE AL DIÁLOGO.- El presidente de la Directiva del Congreso del Estado, diputado Roberto Ulices Mendoza Padrón, dejó en claro que su política de trabajo será de puertas abiertas y siempre privilegiando el diálogo con las diferentes fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo, con los demás Poderes, niveles de gobierno y ciudadanía, pues este es el mejor camino.