Prisma | Algunos colegios particulares, ¿rebeldes?

Alerta Covid-19 en oficiales de la SSPC

BANDERAZO EN EL PEAJE.- Con una inversión de 72.8 millones de pesos, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona dio el banderazo de arranque de la rehabilitación de la cortina de la presa El Peaje, con lo que reafirma su compromiso de atender a fondo el problema del desabasto de agua potable entre la población de la zona metropolitana; también con parte de esos recursos dio inicio a las segunda y tercera etapa de las redes de agua, drenaje y alcantarillado de la comunidad de Escalerillas.

DE LARGO.- En algunos colegios particulares ya anunciaron que la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo de dar por terminado el ciclo escolar el último día de este mes, no será acatada y que le seguirán de largo todo Julio, aun cuando el número de casos Covid-19 vaya en aumento y los menores no estén vacunados. A ver si la Secretaría de Educación comenta algo al respecto o ¿será que los particulares se manejan por la libre?

FGE VS. “FAKE NEWS”.- El propagar noticias falsas desde las redes sociales con el objetivo de causar pánico entre la población, el falsificar una cuenta de la Guardia Estatal y circular audios con información de hechos de violencia no ocurridos, constituyen una falta grave porque se atenta contra la tranquilidad y seguridad de las personas, por lo que la Fiscalía General del Estado con el apoyo del C5 abrió una carpeta de investigación para identificar a los responsables y proceder en su contra conforme a la ley.

CONVENIO BENE-DIF.- La presidenta del DIF estatal, Ruth González Silva, firmó un convenio con directivos de la “Bene San Luis” para otorgar servicios médicos a la ciudadanía que los requiera, como son consultas generales, apoyo en cirugías, brigadas móviles, mamografías y densitometrías para las y los beneficiarios canalizados por parte del DIF Estatal.

SE QUEJAN.- Trabajadoras del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí (ICAT) denunciaron a los directores del área jurídica y del área de vinculación Carlos Gerardo González Olvera y Jesús Aarón Cerecero Sánchez de acoso laboral, intimidación, amenazas, despidos injustificados hacia el personal y supuestos hechos de corrupción, entre otros detallotes.

MÁS.- Además, también señalaron a estos directores de la institución de incurrir en presuntos casos de acoso sexual contra alumnas, tomando fotografías obscenas.

AVANZAN OBRAS.- Las obras del gobierno estatal de la rehabilitación de las avenidas Industrias, Fray Diego de la Magdalena y Juárez, así como el Circuito Potosí y el puente vehicular a la altura de la Fenapo, muestran un gran avance, las cuadrillas de trabajadores van a buen paso para cumplir con los plazos establecidos de conclusión de las obras.

UNA MÁS.- El ayuntamiento de la Capital ya recuperó una propuesta más de Jacobo Payán, quien en 2003, cuando fue presidente municipal interino, propuso que IMMSA donara terreno para conectar la avenida Hernández Cortés con el Periférico y desfogar el tráfico al norte de la ciudad, pero su gestión sólo fue de tres meses y no se pudo concretar. Falta que reciclen las ideas del segundo piso de Muñoz, el canal al centro del Río Santiago, la bajada al río en Damián Carmona, etc, etc.

ENFERMO.- El responsable de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio Villa Gutiérrez, enfermó de Covid-19, y desde este lunes quedó apartado de toda actividad pública. El anuncio alarmó a los elementos que el fin de semana tuvieron contacto con él, pero ya se tomaron las providencias correspondientes.

PREOCUPADOS.- En el Ayuntamiento capitalino hay psicosis por los casos de Covid-19 entre funcionarios de alto nivel, tanto que ya se solicitaron pruebas para quienes han estado cerca de ellos. El caso más evidente se dio entre oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

PROTAGONISTA.- A quien le gusta ser protagonista, es al Oficial Mayor de Soledad de Graciano Sánchez, Alejandro Serrano Cortés, que acude a todos los eventos organizados por el ayuntamiento, siempre en compañía de su chofer, en la mayoría de las ocasiones, en mejores vehículos incluso que la propia alcaldesa.

SIN MATENIMIENTO.- En donde hace falta mantenimiento, es en el Río Españita, en el tramo que se encuentra a un costado de la colonia General I. Martínez, en la capital potosina, pues se puede observar que es un espacio donde no solo hay mucha basura, sino que también con la humedad constante que hay en el lugar, debido a escurrimientos, crece hierba, que inutiliza el espacio para los vecinos.