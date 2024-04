Prisma | Aguas circulan taxis irregulares

Potosinos, buenos para una feria

OPERATIVO ECOLOGÍA.- La Dirección de Ecología de Soledad mantiene activo el operativo para detectar tiraderos clandestinos, detectando en recientes días 2, acción que sin duda es una iniciativa positiva para salvaguardar la salud de la población del municipio de Soledad y cuidar el medio ambiente.

TAXISTAS.- En redes sociales comenzó a circular la advertencia de que por la noches y madrugadas circulan taxis en la zona metropolitana, cuyos conductores no están registrados, es decir, que algunos concesionarios los facilitan a "cualquier hijo de vecino" con tal de que que les entreguen cuentas. Todo queda en manos de los inspectores de Comunicaciones para que indague y aclaren.

AVENIDA CFE.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona hizo entrega de la rehabilitación integral de la avenida Comisión Federal de Electricidad de la Zona Industrial, en beneficio directo de unos 100 mil usuarios y propiciará la instalación de más plantas industriales nacionales y extranjeras al aprovechar la modernización de la infraestructura que se había postergado por anteriores gobiernos.

RESPALDO DE LA IP.- Dirigentes empresariales y directivos de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial y Parques Logísticos, reconocieron la voluntad del gobernador de rescatar la avenida Comisión Federal de Electricidad; la obra se traducirá en mayor movilidad, ahorro en los tiempos de traslado y en más seguridad de miles de trabajadores y usuarios.

BUENOS PARA UNA FERIA.- A nivel nacional los potosinos nos ganamos fama de ser muy fiesteros, por tener todo tipo de ferias todo el año: feria de la enchilada, feria de los tacos rojos, feria del queso, feria del elote, feria de la torta, feria de las gorditas, feria del taco, en fin, todo lo que sea comedera se festeja a lo grande.

FRUSTRADOS.- Los dirigentes nacionales del PAN y PRD vinieron a San Luis Potosí con mucha frustración, sus candidatas y candidatos no levantan vuelo, simulan hacer campaña y se guardan los recursos al considerar que ya perdieron y no tiene caso realizar gastos; por eso Marko Cortés y Jesús Zambrano solo se dedicaron a criticar al gobierno estatal que no tiene la culpa de su debacle electoral.

CAMPAÑA DE RUTH.- La candidata del PVEM al Senado, Ruth González Silva, mantiene el paso sin distracciones y llegó al día 45 de su campaña electoral, ya visitó 36 municipios de las cuatro regiones de la entidad, se ha reunido prácticamente con todos los sectores y se ha comprometido a continuar impulsando el cambio a favor de las familias potosinas; y ayer estuvo en las colonias Independencia, El Rosedal y San Ángel.

EXPO EMPLEO EN SOLEDAD.- Este 26 de abril se realizará una Expo Empleo en la Plaza Principal de Soledad donde participarán más de 25 empresas y se ofertarán más de 2 mil vacantes para todas las personas incluyendo personas con discapacidad, lo que habla de la buena gestión del Gobierno soledense para acercar estas oportunidades a la población del municipio.

PERROS - Personal de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos ha recibido reportes de diferentes colonias por el exceso de excremento de perros que dejan salir sus propietarios solamente para hacer sus necesidades y desentenderse de ello. Piden que se logre tomar fotos o videos del momento, para sancionar a los dueños de esas mascotas.

LLAMADO.- O no ha quedado bien establecido por la autoridad electoral, o los taxistas se pasan la Ley “por el arco del triunfo”, lo cierto es que algunas unidades portan calcomanías e incluso grandes “medallones” a favor de candidatas y candidatos en vehículos que prestan un servicio concesionado por el gobierno, lo cual no se ve muy bien que digamos.

URBANOS.- Otro cantar es la publicidad en camiones del transporte urbano, donde los medallones a favor de quienes aspiran a algún cargo público cuentan con un número de registro otorgado por el INE, ya que actualmente quienes se encuentran en campaña aspiran a cargos federales.

OTRA MÁS.- Sin arreglar, desde hace 15 días, una fuga de aguas negras en la avenida Vasco de Quiroga, en la colonia Industrial Aviación; el olor es insoportable para quienes viven en la zona y quienes transitan a pie o en vehículo, urge sea arreglado.

SEÑALÉTICA.- La ciudadanía local se queja de que no hay señalética en varias calles de la capital potosina, además de que no hay tránsitos que atiendan lo que está sucediendo.

DENUNCIA.- El alcalde de la ciudad señaló que existe uso irregular del agua en el sector comercial de la capital. Ojalá ponga orden y si les cobre.

HARTOS.- Habitantes de avenida constitución, en la colonia Julián Carrillo, denuncian que no ponen solución al colapso de su drenaje. Vecinos se organizarán para ver qué soluciones pueden aplicar para ponerle fin a esta problemática, ante la omisión de las autoridades.