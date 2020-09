A SUMAR.- Son tiempos de pandemia del Covid-19, un virus que vino a cambiar al mundo y a perjudicar la economía del orbe, pero también son tiempos de unidad, de trabajo y de lucha por salir avantes de esta contingencia que día con día muestra lo vulnerables que somos como seres humanos, pero que desde todos los frentes debemos pelear por salir adelante. Los sectores unidos no podrán ser vencidos de forma fácil.

¡OTRA VEZ!- Nuevamente el Congreso Calificado que preside José Mario de la Garza Marroquín, presentó sus calificaciones, y resultaron 23 de 27 legisladores reprobados, pero, eso no debe preocupar, lo que si debe interesar y sobre todo a aquellos diputados que no pasaron es pasar, ¿cómo?, pues haciendo las cosas mejor, presentando iniciativas que conlleven beneficios, bien pensadas, no faltar y por supuesto cumplir con las tareas de su encomienda.

PANDEMIA.- Sí el Covid-19 llegó para cambiar al mundo, pues todos como parte de esta sociedad, debemos cambiar, siendo más eficientes en lo que hacemos, en lo que nos desarrollamos y por supuesto como integrantes de la sociedad que clama justicia, seguridad, desarrollo y por supuesto mejores trabajos, mejores salarios, y si cada quien hacemos lo que nos corresponde, tengamos la certeza de que cumpliremos con ese objetivo.

APOYO.-- La postura de la nueva presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, Diputada Vianey Montes Colunga, demuestra madurez política y ganas de hacer bien las cosas para mantener el orden dentro del Poder Legislativo, después de ser elegida por amplia mayoría, ha manifestado que buscará el diálogo con las y los legisladores inconformes para dar la vuelta a la página de este proceso de renovación de la Directiva y ponerse a trabajar de inmediato por el bien de San Luis Potosí.

CHOGONO.— Según las autoridades andaban buscando a Chogono para preguntarle sobre el asesinato de su ex colaboradora Lulú; hubieran ido al homenaje póstumo de Alejo Rivera, ahí andaba en el SNTE, pero sino lo encuentran anda en Conafe de Querétaro. Somos mejores investigadores que los del Estado.

RECUERDOS.— En una ocasión Alejo Rivera pasaba por Palacio de Gobierno, y se enteró que sus compañeros jubilados estaban ahí golpeando las puertas del gobernador para exigir las pensiones, él inmediatamente se sumó al grupo y los acompañó, aún y cuando ellos afirmaban que estaba coludido con gobierno. Tocó la gran puerta del despecho y nadie le abrió como a su gente. Lo recuerdo bien.

OTRA OBRA.- En cumplimiento a un compromiso más con la población, el alcalde de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte, acompañado del diputado federal Ricardo Gallardo Cardona, dio inicio a la obra de pavimentación integral de dos calles de la colonia Foresta, en las que se aplicará una inversión de 4 millones 980 mil 200 pesos, en beneficio de 10 mil habitantes.

ATIENDEN A ANTORCHISTAS.- Un grupo de vecinos de la comunidad de Pozuelos, integrantes del movimiento antorchista, acudió a la Unidad Administrativa Municipal para solicitar obras hidráulicas; lo atendió personal de la Dirección de Concertación Política y posiblemente lo hará directamente el alcalde, en los próximos días.

UNIDAD MÓVIL.- El Ayuntamiento capitalino mantiene en operación la Unidad Monitora Auxiliar en el Centro de Desarrollo Comunitario “Progreso”, en avenida Salk 1155, para detectar de manera oportuna casos de Covid-19.