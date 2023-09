Sigue la patria dando y por eso, este viernes, tuvimos un peculiar grito donde hasta la corrupción salió, no cuestionaré ni el por qué si, ni el por qué no de ciertas acciones, ni el porqué del presupuesto para el año que entra, porque al final de cuentas se cuestione o no, las cosas se hacen, nos guste o no y se viole lo que se viole, se hacen; asi que prefiero enfocarme al México de los mexicanos de a pie y de carro, de peseras y de metro, de carros con chofer y gente de casa, porque para mii, México tiene un verde con cien mil tonalidades y mil olores existen en mi México, el olor de los naranjos de Xalapa y la Huasteca, del Diesel y gasolina de Ciudad de Meexico, de los nogales y manzanos de Chihuahua, del mar de las costas y tiene también el olor de su comida, las gordas de Morales en San Luis o los bocoles del mercado de Ciudad Valles o el Zacahuil Huasteco, o tal vez el de carne asada de Monterrey y Sonora o el de pescado de Mazatlán y Cancún y ni hablar de sus artesanías y sus bellos vestidos, orgullo de todos y más apreciados por extranjeros que por locales, por eso como México no hay tres, porque dos es muy poco, México me llena el alma y se deja correr en mis corrientes interiores, no me despierta el canto de los pájaros sino la ternura de los maas, no me identifica un grito mezclado con mensajes que no vienen al caso, porque el grito de los mexicanos es sereno y pleno de amor a la Patria, a sus creencias y amores, porque México es sus olores, sus jardines, la amplitud de sus plazas, la sorpresa del sol y la lluvia cayendo, sus temblores y solidaridad de su gente. Amo a México porque aquí aprendí el amor y aprendí a amar, porque aquí, he vivido en un sube y baja interminable de personas que olvidan el amor por su Patria y el por qué se les ungió para comandar el país, aun asi amo a México porque México es su gente de diferentes colores y clases sociales, es sus indígenas y sus artesanos, sus campesinos y sus profesionistas, los ricos y pobres, los de arriba y abajo, los del Norte del Centro y del Sur, es el México de las mil y una lenguas unidas por el amor y la hermandad de ser mexicanos, es su teatro y su música, es el arte representado en la pintura, sus cantores, arquitectos y escultores, en su artesanía y sus museos, en la cara de aquel Sol-Luna antiguo, es su cultura y sus detractores, es sus universidades y sus escuelas rurales, aunque parezca que el enemigo de la cultura permanece en el poder, no se les puede culpar, porque todos somos México y tal vez no comprendemos que quien la desconoce, tiene miedo de empoderar a la gente con educación y cultura sin darse cuenta que es a través de ella que los pueblos cambian y se desarrollan de manera conveniente, pero, el miedo no anda en burro y permea en el débil e inculto. Tal vez por esto el mexicano niño que recibe prohibiciones y frustraciones en su enseñanza, cuando llega a adulto simula ser lo que sus mayores fueron prohibiendo lo básico. Amo a México a pesar de que somos un pueblo impregnado del NO, no se puede, no se quiere, ni lo pienses, No, cómo que sí. Asi llegan al poder algunos ignorando e ignorantes con el mayor enemigo que una persona puede tener: la ignorancia, México ya no se cuece al primer hervor, a pesar de que la mayoría del mexicano no lee ahora accesa a los memes y watts app y los you-tuberos, asi que sumado a la ignorancia se añade la ignorancia o malvades de otros, confundiendo aun mas el panorama plagado de noticias falsas y verdaderas que se repiten por segundos, se perdió al mexicano respetuoso de las buenas costumbres, respetuoso de las tradiciones y las no costumbre exóticas tan de moda en la actualidad, ya no se vive la calma ficticia del llorado ayer, porque se le ha estigmatizado haciendo creer que tiempos pasados siempre fueron peores, sin comprender que los actuales ya huelen a pasado. Hoy que celebramos la Patria y su independencia pensemos en conservarla sacudiendo nuestros espíritus de la pobreza de pensamiento y seamos justos para poder enseñoreándonos de ser patriotas y no patrioteros y mientras usted ve dónde quiere estar yo lo invito a compartirme sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx