Opinión | Relaciones y confusiones

Actualmente reunirte con amigos y familiares con puntos de vista diferentes, especialmente sobre política, espiritualidad y religión resulta bastante difícil inclusive para mantener la conversación porque parece que no hay un terreno común sobre el que construir un consenso.

Me resulta difícil mantener una mente abierta con cualquier tipo de integridad porque sus creencias a menudo parecen estar muy lejos de la realidad, o, tal vez de mi realidad. Una parte de mí piensa que es mejor mantener las cosas más superficiales, pero eso parece un copout, así que me pregunto.

¿Cómo podríamos involucrar en nuestras pláticas y vida a personas que únicamente reaccionan desde la perspectiva del impulso evolutivo? Porque todos, incluyéndome, tenemos dimensiones interesantes y otras no, dimensiones asertivas y confusiones sobre la realidad que vivimos comparadas a la misma realidad percibida por otros.

Tal vez por eso en ocasiones nos resulta poco fácil tener excelentes relaciones con quienes nos rodean, tenemos palabras y frases claves que nos dificultan las conversaciones personales como cuando decimos con aire catedrático: “ me entendiste” en realidad deberíamos decir “ me di a entender” o el clásico “ya sabes” aseverando que la otra persona debe saber o es ignorante, creando malestar en los participantes y evitando crear relaciones más iluminadas con la vida y la mente, lo mismo sucede si caemos en ambivalencias o cantinfleamos al hablar, probablemente como sucede con muchos de nuestros altos representantes que envían mensajes confusos pero asertivos para cambiar conceptos y dividir.

Aunque siempre que te encuentras con un pensamiento prácticamente fundamentalista es una buena idea escuchar y luego desafiar suavemente las ideas que no parecen estar alineadas con la realidad o al menos con lo que para nosotros es realidad, para algunos recibir dádivas es una forma de sobrevivir sin tener que hacer y para otros las dádivas pueden saber a limosnas y deshonor, por lo que para discutir o hablar con otros hay que construir un entendimiento compartido, explorando la naturaleza de la persona con quien hablamos si tiene un pensamiento fundamentalista aunque suene como si fuera una persona con pensamiento progresista que aparentemente busca el bien de los menos aunque sean los más, mejor retirarnos o cambiar el tema. Cuando pensamos en las formas más extremas y peligrosas del fundamentalismo de nuestro mundo, tendemos a pensar en aquellos con puntos de vista religiosos conservadores tradicionales profundamente arraigados, olvidando a menudo los nacionalistas económicos , populistas, progresistas y de centro izquierda, sin embargo en nuestro país se cuecen habas no siempre de la manera acostumbrada, como cuando quienes votamos, muchos desconocemos nuestros derechos y no sabemos en lo que nos metemos por no despertar a tiempo.

¿Te has dado cuenta de que todo el mundo parece estar caminando con una “verdad” diferente en estos días? Pareciera que estamos en un mundo loco con teorías de noticias falsas y puntos de vista polarizados incluso sobre los hechos científicos más básicos, a menudo puede parecer que el ideal de la verdad se nos está escapando de los dedos y mente, hechos que a menudo nos ocultan la verdad desconociendo cómo superarlos, nublándonos para ver con claridad y entrar en una vida de profunda alineación con esta, en ocasiones es mejor simplemente movernos y seguir nuestros principios procurando permearlos entre quienes nos rodean para que podamos encontrar, unidos, el camino de la esperanza de un país con mejores opciones, aunque las cifras indiquen que no estamos mal, hay que ver si no estamos prendidos con alfileres y al zafarlos el telón caerá, repitiendo el cuento del nunca jamás en una historia repetida y desconocida por los jóvenes que no vivieron la película que muchos vivimos años atrás en sexenios de ida y vuelta de altas y bajas, de créditos impagables y casas y carros devueltos por altos intereses, todos podemos ser fundamentalistas en nuestra propia visión del mundo, sin importar lo progresista que creamos ser; da un vistazo a tus propias creencias políticas y encontrarás al menos algunos bolsillos de fundamentalista, hay situaciones en las que simplemente “tomamos la línea de la fiesta” no todos podemos estar perfectamente informados sobre todos los temas, a veces es más fácil tener la opinión general que tiene un partido político que analizar los hechos.

Por lo que en conversaciones y relaciones el primer paso para navegar es entender la naturaleza del pensamiento fundamentalista y comprender que no puedes llegar a ninguna parte al discutir, no necesariamente porque tengan un punto de vista diferente, sino porque es más el resultado de la fuerza con la que mantienen su opinión, así que antes de seguir pregúntate si ¿Estás abierto y dispuesto a asumir su punto de vista opuesto para encontrar un terreno común?, sino es así, deja discusiones inútiles y dedícate a vivir y hacer lo que te corresponde para mejorar tu mundo y vivir en el amor, mientras lo haces yo espero tus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx Agradeciendo tu lectura.