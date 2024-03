Opinión | El Cuarto Oscuro: Un camino hacia la luz

En un mundo donde el ruido y la luz llenan casi todos los espacios, la idea de sumergirse en una completa oscuridad y silencio puede parecer una novedad. Sin embargo, esta práctica tiene raíces profundas en el taoísmo, una filosofía originaria de China que enseña la armonía entre el ser humano y el cosmos.

Durante mi reciente retiro en el Tao Garden de Mantak Chia en Tailandia, experimenté de primera mano el poder transformador del cuarto oscuro. Una práctica diseñada para explorar los límites de la conciencia y reconectar con nuestro ser más profundo. Pero antes de contar mi experiencia, quiero dar un poco de contexto sobre esta práctica.

El taoísmo, con su énfasis en la dualidad del yin y el yang y la búsqueda del Tao o el camino, ofrece numerosas prácticas espirituales centradas en la meditación, el Qi Gong, y el Tai Chi. Todas destinadas a cultivar el Qi o energía vital.

Entre estas prácticas, el retiro del cuarto oscuro se destaca por su enfoque único en la introspección y el despertar espiritual a través de la oscuridad total.

Este retiro se basa en la creencia de que, al eliminar las distracciones visuales, podemos profundizar en nuestra meditación, accediendo a estados de conciencia que normalmente están ocultos. Mantak Chia, un maestro taoísta, reconocido a nivel mundial, ha creado un espacio en el Tao Garden específicamente para esta práctica. Esto permite a los participantes explorar su interior de una manera profundamente personal y transformadora.

La primera vez que me enteré sobre el cuarto oscuro fue leyendo la biografía de Margot Anand; me enganché con su testimonio sobre esa experiencia. Años después, puedo compartir mi propio testimonio.

Así comenzó mi aventura hacia lo desconocido, hacia una experiencia que desafiaría lo que conocía sobre mí mismo y el mundo que me rodea.

Viviendo dos semanas en el Tao Garden en Tailandia, me sumergí en un retiro espiritual, alejado de toda distracción visual y auditiva. Estaba aislado, en total oscuridad, sin ruido, sin hablar y con escasas raciones de comida (dieta Pi Gu). Esta experiencia no solo era un retiro del mundo exterior, sino también un viaje profundo hacia mi interior, inspirado en las antiguas prácticas taoístas de meditación en la oscuridad.

Literalmente fue como regresar al vientre materno, una sensación de renacimiento y conexión pura con la esencia de mi ser. Pero no todo fue paz desde el inicio; enfrentar la totalidad de la oscuridad trajo consigo desafíos.

Todo lo conocido, mi identidad, mis referencias, desaparecieron de un momento a otro... era como si fuera un alma rondando en la oscuridad, enfrentando sin escapatoria mis miedos y mis sombras. Y luego, abrazando esa misma oscuridad, encontré un camino hacia la luz interna.

Entre mis prácticas diarias, la meditación, los ejercicios de respiración y la introspección se convirtieron en mis aliados para navegar este nuevo mundo sin luz. Al principio me costaba trabajo concentrarme, también dormía mucho, pero después entré en un estado de relajación, una especie de nirvana.

Con el paso de los días, mi necesidad de sueño disminuyó, cálculo dormía solo tres o cuatro horas diarias y sentía mucha vitalidad. Descubrí que existen muchas maneras de alimentarse de energía, más allá de la comida.

Otra cosa que también me sorprendió, fue cuando después de la primera semana pude empezar a distinguir el aura de las cosas. Esta percepción alterada de la realidad me permitió experimentar el mundo de una manera que nunca había considerado posible. Cada día en la oscuridad me enseñó algo nuevo sobre mí mismo y sobre el universo.

Reflexionando sobre mi experiencia, es claro que el cuarto oscuro es mucho más que un ejercicio de privación sensorial. Es un espacio sagrado para el crecimiento personal y espiritual, donde sin duda es un antes y un después de esta experiencia de vida.

Esta jornada de introspección profunda me permitió enfrentar y reconciliar mis miedos, abrazar mis sombras y, finalmente, encontrar una paz y claridad internas que trascienden la experiencia física del retiro.

Esta experiencia en el cuarto oscuro fue, sin duda, un renacimiento. Aprendí a abrazar la oscuridad, no solo la que me rodeaba físicamente, sino también las sombras internas que había evitado enfrentar. En la oscuridad, encontré luz; una luz que iluminó mi entendimiento de mí mismo y del mundo.

Para aquellos que buscan profundizar en su práctica espiritual o simplemente desean explorar una nueva dimensión de su conciencia, el retiro del cuarto oscuro ofrece una oportunidad única. No es solo un escape de la sobreestimulación de la vida moderna, sino una invitación a reconectar con la esencia de nuestro ser.

Al compartir mi experiencia, espero animar a otros a considerar este viaje único como una vía hacia el descubrimiento personal y la iluminación espiritual. El cuarto oscuro es más que una práctica; es un portal hacia estados elevados de conciencia y una comprensión más profunda de la conexión entre nosotros y el universo.