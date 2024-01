Imagen y estilo | Algunas fallas en atención médica

Algunos de Ustedes, amigos lectores, no me dejaran mentir, los que tenemos necesidad de acudir periódicamente con el médico y que nos receten nuestra medicina de control, me refiero a las enfermedades crónicas como la diabetes, la presión arterial, tiroides, artrosis, en fín tantas y tantas enfermedades crónicas que tienen que ser atendidas, la mayoría de estas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, tenemos que aguantar de todo un poco, sí, pero hasta cierto punto.

Resulta y resalta que en días pasados tuve la necesidad de ir a realizarme un electrocardiograma, nos citaron a las 7 de la mañana, delante de mi había alrededor de 5 personas y detrás de mi se juntaron hasta 20. Como la canción, y nos dieron las 7;30, las 8, las 8;30 y alrededor de las 9 de la mañana me dí a la tarea de ir a preguntar que estaba pasando porque nadie salía ni llegaba a darnos alguna información sobre a que hora nos atenderían.

Así las cosas fui a la sub dirección de urgencias en donde me dijeron que no había llegado el encargado de realizar los electros que eran servicios externos al instituto que me dirigiera al área de medicina interna, acudí ahí y el medico encargado ocupado nunca salió.

A las 9,30 llegó el encargado de lo electros a decir que iba a ver si había algún aparato que funcionara en alguno de los pisos porque el de urgencias no funcionaba y que él no era del área técnica.

Para no hacerles el cuento largo por fin realizaron el famoso electro saben ustedes amigos lectores, cuanto tiempo estuve acostada con los electrodos puestos en mis cuerpo? Ni 3 minutos, así es, fueron escasos minutos y me dieron el papel con el examen.

A través de este espacio hago un llamado a la delegación del IMSS en específico a la clínica de Cuauhtémoc para que pongan pronta solución a estos problemas de logística, que realicen cursos de humanismo a sus empleados para que se sensibilicen con las carencias de la institución y sobre todo de los derechohabientes, les recordamos que no nos están haciendo ningún favor. Lo menos que pueden hacer es checar los aparatos en donde se hacen tantos y tantos estudios.

Desde que tengo el derecho tanto a medicamentos como al servicio médico nunca había pasado por una situación así, al contrario siempre la medicina a tiempo, nunca me ha faltado absolutamente nada, la disposición del personal de enfermeras, secretarias, técnicos de rayos X, laboratorio y ultrasonido siempre muy amables, pero lo sucedido en el área de urgencias en donde realizan los electrocardiogramas deja mucho que desear.

Me despido con la siguiente reflexión: COSAS QUE DEBES DEJAR IR

Dejar ir significa dejar de pelear con la vida, aceptando a las personas, las situaciones, las circunstancias y los hechos tal como se den, incluidas decisiones y acciones del pasado, lo “malo”, así como lo “bueno”. Implica saber renunciar no aferrándonos a aquello que la razón nos dice es, en nuestras circunstancias, imposible o muy costoso de lograr.

Si dejamos de luchar y de resistirnos a lo inevitable, viviremos plenamente el presente, permaneciendo abiertos a todas las opciones sin aferrarnos rígidamente a ninguna de ellas. Esto estimula la capacidad de dar respuestas creativas a la existencia, tal como es en el aquí y en el ahora.

1.Dejar ir algo que te come por dentro es complicado, pero te ayuda a avanzar en la vida y alcanzar nuevas metas. Es importante que dejes de lado lo que te detiene.

2.Deja ir todos los pensamientos que no te hacen sentir fuerte.

3.Deja de sentirte culpable por hacer lo que realmente quieres hacer.

4.Deja ir el miedo a lo desconocido. Da un pequeño paso y ve cómo el camino se revela.

5.Deja ir los remordimientos; en un momento de tu vida un “como sea” puede ser exactamente lo que necesitas.

6.Deja ir las preocupaciones; la preocupación es como rezar por lo que no quieres.

7.Deja de culpar a los demás; sé responsable de tu propia vida. Si no te gusta algo, tienes dos opciones, la aceptas o lo cambias.

8.Deja de pensar que tus sueños no son importantes; siempre sigue a tu corazón.

9.Deja de pensar que todo el mundo es más feliz, más exitoso o mejor que tú. Estás justo donde tienes que estar.

10.Deja de pensar que hay una manera correcta e incorrecta de hacer las cosas o de ver el mundo. Disfruta del contraste y celebra la diversidad y la riqueza de la vida.

11.Deja de pensar que no estás donde debes estar. Estás exactamente donde tienes que estar para llegar a donde quieres ir, así que empieza a preguntarte eso, dónde quieres ir.

Deja ir todo el auto-odio. Deja de criticarte y conviértete en tu mejor amigo.

Que tengan una excelente semana, muchas bendiciones