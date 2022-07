¡Eureka! | La humildad y la solidaridad

Iniciaré esta columna con un resumen de la fábula del autor Esopo de “El León y el Ratón”: en un día muy soleado, dormía plácidamente un león cuando un pequeño ratón pasó por su lado y lo despertó.

Iracundo, el león tomó al ratón con sus enormes garras y cuando estaba a punto de aplastarlo, escuchó al ratoncito decirle: “Déjame ir, puede que algún día llegues a necesitarme”.

Fue tanta la risa que estas palabras le causaron, que el león decidió soltarlo.

Al cabo de unas pocas horas, el león quedó atrapado en las redes de unos cazadores. El ratón, fiel a su promesa, acudió en su ayuda.

Sin tiempo que perder, comenzó a morder la red hasta dejar al león en libertad. El león agradeció al ratón por haberlo salvado y desde ese día comprendió la importancia de todos los seres.

Esopo es un autor griego de la época Clásica; sin embargo, sus textos son tan vigentes, aún cuando se escribió hace más de dos mil 500 años. U

na fábula se define, en términos generales, como un relato o composición literaria, en prosa o en verso, con una enseñanza o consejo.

En este caso la moraleja es evidente y muy actual. Los seres humanos, así como todo el reino animal, tenemos igual valor e importancia, nunca desdeñar a alguien, nunca es inferior o superior, en algún momento o situación puede ser el o la líder de una situación.

Más allá de la condición socioeconómica, más allá de la preparación académica, del puesto de trabajo, la totalidad de los seres humanos tenemos el mismo valor. Además, todo apoyo siempre será recompensado, cuando se da de manera sincera, respetuosa y ética.

Ante la realidad actual, de consecuencias graves por la pandemia del Covid-19, situaciones muy complejas y complicadas por las pérdidas humanas, por la situación económica, por las repercusiones emocionales, es necesario tener la mayor humildad y solidaridad con los demás.

Probablemente algo para usted no tiene importancia y diga no a una petición; pero, para la otra persona es relevante eso, es trascendente y no busque la humillación de una solicitud para ser solidario o solidaria.

Debemos interpretar esos mensajes recibidos de la manera más inteligente de la comunicación verbal y no verbal, sobre todo cuando el ser humano se considera el león.

También puede quedarse con su arrogancia y soberbia, pensar que nunca va a tener necesidades; lo cierto son las no certezas de esta vida. Cuando perciba la necesidad de alguien, ofrézcale su ayuda, no le complique más la vida a las personas.

Tal vez hoy, posiblemente mañana, tal vez usted o su ser querido, necesiten de la persona a quien le negó la solicitud, tampoco haga que el otro ser humano se humille, ni la o lo ignore porque es una forma de violentar. Por ejemplo, la no respuesta a un mensaje, a un correo, es violencia.

Finalmente, es su decisión sentirse sólo el león y nunca el ratón, en algún momento las incertidumbres de la vida le darán la claridad de esto escrito hace muchos siglos y vigente en el hoy.

