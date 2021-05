De inmediato arreglar el problema de la presa “El Realito”

Hacer un diagnóstico científico multidisciplinario del agua potable

Muy lamentable que los potosinos carezcan del suministro del agua potable, hablo de la enésima ocasión que los potosinos no tienen agua porque se “descompuso algo” de la presa “El Realito”, durante la pandemia se ha interrumpido demasiadas veces y cuando hablamos de agua, del vital liquido, en medio de una pandemia Covid-19, lo mínimo es la molestia y lo pertinente no es pedir, es exigir explicaciones y solución inmediata.

Ante el proceso electoral y a poco más de 19 días de emitir un voto para elegir a los próximos presidentes municipales, es necesario escuchar soluciones viables ante graves problemas. El agua es un tema prioritario y hasta hoy no han presentado el “como” van a solucionarlo, en una colonia o en otra siempre la escasez y el cobro muy alto, si no la pagas la cortan.

Quién resolverá el problema, quien se va o quien llega; lo cierto es que por profesionalismo y por ética quien se va debe de dar una solución rápida e inmediata; además. plantear una estrategia a mediano y largo plazo. Irse sin resolver es una muestra de su falta de profesionalismo, ¡no se olviden de lo prometido hace tres años!

Para quien llegue, sea de un color político, de otro, de muchos, le solicitamos sus patrones, los ciudadanos, actúe de inmediato. Para ello la ciencia podrá apoyar, la investigación científica no sólo es para publicar en revistas científicas, para ir a congresos, para ser reconocidos; la investigación científica da resultados precisos de diagnósticos.

El diagnóstico debe ser realizado en periodos muy cortos, si es posible de días. En el tema del agua, primero es necesario hacer un estudio con los ingenieros, tanto de Interapas como externos. Esto permitirá conocer el verdadero problema y cuáles serían las posibles soluciones.

Se necesitan otros diagnósticos de ambientalistas, conocer la huella hídrica, pero no basta con las ciencias exactas; es necesaria la investigación de los antropólogos, a su vez un diagnóstico de comunicación, de los grandes fallos que se han tenido para comunicar el problema, de los ruidos en la información, el ciudadano nunca sabe cuándo se solucionarán las fallas. El problema de “El Realito” y del agua en San Luis Potosí no se puede ver desde una mirada única, es un fenómeno complejo.

Lo urgente es que hoy los potosinos tengan agua y luego construir un proyecto profundo, la sociedad no debe padecer la escasez. Quienes hoy quieren ocupar las presidencias municipales, quienes hoy piden el voto, aquí está un problema muy grave y del cual no han hablado. Yo pensé, en mi imaginario, que este año las y los candidatos iban a entregar propuestas por escrito, me imaginé un libro de ello; claro, siempre daré el beneficio de la duda.

Y en el hoy, para quienes se van, ojalá se vayan con la mayor ética, solucionar el problema en lo urgente. Informen a los ciudadanos lo sucedido y los tiempos de arreglo, las pipas públicas son insuficientes en más del 90%, pagar una pipa por 300 pesos es demasiado caro para una familia, sobre todo ante la situación actual.

Hay una propaganda muy atractiva de todos los partidos políticos; sin embargo, de nada sirve cuando no escuchamos propuestas viables y concretas ante problemas graves de los potosinos. Para quien gane los ciudadanos seremos sus jefes, no más problemas con el abastecimiento del agua de la presa “El Realito”.

Ojalá me escriba, correo: lizyuaslp@gmail.com, instagram: @lizynavarrozamora.