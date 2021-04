Las y los ciudadanos; las y los candidatos

La Ciencia y la Tecnología nos permiten realizar investigaciones científicas que apoyan a la democracia. Las sociedades sustentables, en todos los ámbitos y sectores, no se construyen en poco tiempo, la realidad actual ha sido un proceso de evolución, de crecimiento de cada ser humano y de grupo, de la sociedad en conjunto; por supuesto falta mucho aún, no tenemos el San Luis Potosí que queremos. Por ello es muy, muy importante, la investigación científica de las ciencias exactas como de las sociales y humanas.

La semana pasada hablamos sobre la encuesta, sus etapas y su margen de error. La encuesta, en procesos electorales es muy necesaria y sus resultados son confiables; el próximo 6 de junio, día de las elecciones, de la encuesta se pasará al censo de todos las y los ciudadanos. El cuestionario formado por una sola pregunta, con diferentes opciones para cada puesto de elección.

Por coincidencia, la estación radiofónica “Magnética FM 107.1” me invitó a un ejercicio muy interesante titulado “Los Ciudadanos”, de a pie como usted y yo; el objetivo es conocer las propuestas de potosinos dedicados a muy diversas actividades. Paralelamente está el proyecto de “Los Candidatos”, en los cuales se entrevista a las diferentes propuestas a los cargos públicos, iniciativas del Dr. Fernando Maldonado López.

Para mí fue muy significativo expresar las prioridades, desde mi visión, principalmente para las y los candidatos al gobierno del estado. Estas emisiones se transmitirán de 6 a 7 de la noche, de manera particular ojalá me escuche el próximo 21 de abril, agradezco a Fernando Maldonado Herrera por la realización del diálogo. Claro, me falto tiempo para argumentar más.

Como ciudadana, más allá de dedicarme a la investigación científica de la comunicación-educación-tecnologías, al periodismo, de ser profesora y divulgadora de la ciencia, ubico varios ámbitos urgentes: en primerísimo lugar la salud de los potosinos ante el parteaguas de la pandemia del Covid-19; la educación, desde la inicial pasando por preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior y posgrado; por supuesto la investigación científica, en todas las áreas.

Otro tema urgente visto como ciudadana es la conectividad a Internet de todo el estado. Soy cardenense y conozco las diferencias entre la capital, los municipios y las comunidades rurales, debemos de realizar proyectos para ir cerrando las brechas. Como otro sector esencial está la economía, desde el cultivo del campesino, del vendedor de elotes, hasta el empresario extranjero, con igualdad en su importancia.

Debemos de tener tomadores de políticas públicas con amplias y diferentes miradas. El futuro a corto, mediano y largo plazo no sólo dependerá de quien gane, también es esencial la integración de equipos de colaboradores muy pertinentes en cada dependencia, seleccionar competencias y no amistades. Por ello no sólo necesitamos escuchar el qué van a realizar, si no el cómo lo van a realizar, aún hay tiempo para conocerlo y tomar la mejor decisión con el voto. Sin importar los niveles académicos, las y los potosinos debemos saberlo, es nuestro derecho.

Faltan menos de dos meses para la elección del 6 de junio, gane quien gane todas y todos debemos colaborar como ciudadanos. Hasta hoy, como resultados de la técnica científica de la encuesta, lleva la delantera al Gobierno del Estado el candidato de la coalición “Juntos haremos historia” del PVEM y el PT, Ricardo Gallardo Cardona; seguido de la alianza “Sí por México” integrada por el PRI-PAN-PRD-PCP con Octavio Pedroza Gaitán; en la tercera posición está la candidata de Morena, Mónica Rangel Martínez.

Ojalá me escriba, correo: lizyuaslp@gmail.com, instagram: @lizynavarrozamora.