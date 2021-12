El Sol de San Luis, 69 años haciendo historia

El periodismo surfea justo en la corona de la ola permanente del tiempo. El periodismo es presente constante, diría que eterno. Sus juicios tienen la valentía de mostrarse delante de los actores vivos, capaces de reaccionar y corregir, o capaces de un contraataque no siempre afortunado para ellos. El presente es asunto de periodistas. El pasado es tema de historiadores. El periodismo es fuente confiable que nutre la historia. Hoy hace 69 años que EL SOL DE SAN LUIS hace historia,

El jueves 4 de diciembre de 1952 por las calles de San Luis Potosí se escuchó el grito estentóreo de un grupo de voceadores anunciando la aparición de un nuevo diario, EL SOL DE SAN LUIS. Ese año la población total del estado fue de 856,066 personas. Eran hombres 427.177 y mujeres 328,899.

Era presidente de la república Adolfo Tomás Ruiz Cortínez quien tomó posesión el 1 de diciembre del mismo año, es decir, tres días antes de que apareciera EL SOL DE SAN LUIS. Era gobernador del estado Ismael Salas Penieres, y era presidente municipal interino Antonio Hernández Guerra. Era presidente de los Estados Unidos el señor Harry S. Truman.

De 1952 a la fecha, EL SOL DE SAN LUIS ha contado la historia de doce presidentes de la república. Nueve pertenecieron al PRI, dos al PAN y uno a Morena. En el mismo periodo de 69 años, han gobernado al estado 18 personas. De ellas, 16 han sido del PRI, uno del PAN y uno (el actual) del Partido Verde Ecologista de México. Han presidido el Ayuntamiento de la capital 37 personas.

Por EL SOL DE SAN LUIS han pasado por lo menos seis generaciones de periodistas. Algunos de ellos se han destacado a nivel nacional o en publicaciones de distintos estados de la república. Jesús Blanco Ornelas en el estado de Baja California (Tijuana), Benjamín Wong Castañeda, Florencio Ruiz de la Peña, Magdaleno Saldívar, Oscar H. Vázquez Cervantes y un largo listado de personajes en los medios nacionales.

Los periodistas que han hecho posible el prestigio de las páginas de EL SOL han realizado su labor en ocasiones de alto riesgo, enfrentando situaciones que, en su momento, hicieron crisis y dieron paso a confrontaciones que dejaron huella en la historia potosina. El testimonio contenido en las páginas del diario que tiene usted en sus manos, refleja el intento de superación permanente, pero también los tropiezos que los habitantes de San Luis han sufrido por los conflictos que provoca el ascenso al poder político.

Así, EL SOL dio cobertura imparcial al movimiento ocurrido en 1958 cuando el 20 de noviembre de ese año el gobernador Manuel Álvarez López se vio precisado a abandonar el Palacio de Gobierno por una puerta trasera tras recibir el rechazo de un sector que se le opuso al considerarlo parte de un cacicazgo. El gobernador sustituto fue el periodista Francisco Martínez de la Vega, primo hermano del doctor Salvador Nava Martínez. Don Paco, como respetuosamente se le llamó, cubrió un periodo de tres años que sirvieron para aliviar el conflicto que motivó su regreso a su estado natal.

No obstante, las luchas por el poder revivieron en 1961, cuando el PRI seleccionó al profesor Manuel López Dávila como su abanderado en busca de la gobernatura. Era delegado nacional de ese partido en San Luis el profesor Carlos Hank González, prominente político del Estado de México. El grupo opositor encabezado por el doctor Salvador Nava Martínez trató de impedir la toma de protesta del profesor López Dávila -triunfador en la elección- y aprovechando la ceremonia del grito de independencia a realizarse el 15 de septiembre de 1961 trató de llegar al palacio de gobierno resguardado por elementos policiacos y militares. Ocurrió entonces un enfrentamiento a balazos cuyo resultado en víctimas todavía es impreciso. Traído desde Puebla, un regimiento de Artillería tomó el centro de San Luis y recorrió sus calles como parte del desfile del 16 de septiembre mientras los líderes opositores eran conducidos al Campo Militar número Uno en la Ciudad de México. Ese ha sido el conflicto más importante de la segunda mitad del Siglo XX, pero no ha sido el único.

Las luchas por el poder en San Luis Potosí no han terminado. Resurgieron en 1983 y estallaron en 1986 con la “quema del palacio municipal” y un número no comprobado de víctimas. Volvieron a surgir en 1991 en la elección de gobernador que oficialmente ganó el periodista Fausto Zapata Loredo, quien gobernó el estado solamente 14 días. Tras un breve respiro han vuelto a repuntar con nuevos actores. Seguiremos haciendo historia.

PARA UNO QUE MADRUGA, OTRO QUE NO DUERME

Enrique Alfaro Ramírez, con 48 años de edad y nativo de Jalisco; Samuel Alejandro García Sepúlveda, con 34 años de edad y nativo de Monterrey; Luis Donaldo Colosio Riojas, con 36 años de edad y nativo de Magdalena de Kino, Sonora, forman una terna de políticos de nueva generación que poseen una visión distinta del país, que gobiernan dos de los tres puntos neurálgicos de México y cuya imagen comienza a proyectarse como parte de un plan que incluye a San Luis Potosí como centro de operaciones al ser un punto equidistante entre las ciudades de Guadalajara y Monterrey.

Movimiento Ciudadano, el partido del senador Dante Alfonso Delgado Rannauro, divulga en nuestro medio versiones en el sentido de que se fortalece en San Luis Potosí con la pedacería del PAN y del PRI y espera ganar las elecciones de gobernador y legislaturas que se realizarán en 2022 en Aguascalientes, Tamaulipas y tal vez Durango, con lo que establecería un frente político de apoyo a los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, y al alcalde de Monterrey para que el norte y occidente del país fueran una especie de “corredor” entre sus capitales como parte de un ejercicio electoral de preparación para las elecciones presidenciales del 2024.

No es necesaria mucha imaginación para suponer lo que sucederá en San Luis el año próximo. Las campañas electorales en Aguascalientes y Durango probablemente requieran la presencia de políticos potosinos que formaron parte de Acción Nacional, partido del que emergieron con anterioridad otros personajes, incluyendo al envejecido líder del MC, Eugenio Govea Arcos, de larga militancia panista. La anunciada separación del diputado local priista, Mauricio Ramírez Konishi, de su partido el PRI, es probable que signifique una trasfusión de militantes tricolores hacia el partido naranja.

Por lo agitadas que andan las aguas en estos lares, debemos suponer que el naranja quiera meter su cuchara en asuntos meramente locales, aunque la verdad no se le ve el conveniente de hacerlo. El intento de generar un movimiento norteño en favor de uno de los tres mencionados está más allá de nuestros límites territoriales. No está claro tampoco el entendimiento entre las aspiraciones del Movimiento Ciudadano y el intento de resucitación del Frente Cívico Potosino para defender a su ahora presidente. La polarización en San Luis ya es suficientemente aguda como para apostarle a profundizarlo. No meterse en pleitos ajenos es una máxima que los políticos todavía consideran insustituibles. Dejaría, en todo caso, que las diferencias locales se resuelvan por sí mismas pues le conviene más que las partes en pugna se mantengan entretenidas en tanto el naranja se dedica a lo suyo.

Las turbulencias presidenciales, para adelantar la sucesión, hacen que la borrasca quite visibilidad al grupo político dominante en San Luis, momentáneamente pintado de verde, el cual parece no entender que la presencia de ese partido en nuestra tierra es muy poca cosa. Se nos vienen momentos interesantes. No obstante, faltan varias definiciones y tal vez tengamos que aceptar que la actividad de nuestros políticos se mantiene en procuración de beneficios de grupo, sin beneficio real para nuestra gente.

EL COTARRO POLÍTICO

Eso de quedar bien con todo mundo no deja que Enrique Galindo Ceballos actúe con tino y prontitud. Las presiones de los empresarios urbanizadores para firmar los permisos de la sierra, las broncas del abasto de agua, la irresponsabilidad de los legisladores al obedecer al amo antes que al pueblo, lo cacarizo de las calles potosinas, el descontrol de taxis y camiones urbanos porque le toca a Leonel, y todavía querer meter a la cárcel a un número impreciso y no identificado de “aviadores”, forman un mazacote sin pies ni cabeza. ¡Orden!... Tal vez le sea útil a Leonel Serrato el número económico 309 de un camión blanco de transporte de personal que es conducido por un grifo, a juzgar por como jugó carreras en plena 57 con otros compañeros. Luego se accidentan y se escapan… El gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios, Jesús Alfonso Leal Bravo, firmaron ayer un convenio con tres propósitos: la extensión del programa Septiembre Mes del Testamento, para que se amplíe hasta diciembre; implementar el programa de “testamento migrante” en apoyo a los connacionales radicados fuera del país y aplicar el testamente agrario, para llevar el beneficio a las y los campesinos del estado y evitar su traslado a las ciudades… El titular del Ejecutivo informó que se trabaja en la modernización y digitalización del servicio catastral y registral, en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, para terminar con las graves deficiencias, los vicios y la burocracia producto de la herencia maldita que afecta directamente a las y los usuarios y fedatarios en el desempeño de sus actividades. “El nuevo Gobierno está haciendo las cosas de diferente manera, ustedes verán cambios, ampliaremos los horarios y se dará servicio en las tardes, además de que se actualizará y digitalizará el Registro Catastral del Estado para que puedan consultarlo en línea”… Dice el terrible Manolo que tiene razón Pablo, “nada está vendido hasta que se cobra”… HASTA LA PRÓXIMA.

