Educación y Sindicalismo

¡No hay que ser!

Hay quienes sacan los jugos delos inocentes que hacen tarugos.

CUÁNDO EL CONTACTO social, visto, oído, interpretado en acciones con resultados positivos; cuando lo que se hace, lo que se efectúa, recae en lo aceptable y se cuenta con un trabajo en bien de la sociedad, entonces nace en la confianza hacia quien o quienes ejecutan lo que se pidió o señaló la necesidad o la secuencia de mando. La confianza plena para quienes cumplen concepto edad su cometido y para quien o quienes entregan con verticalidad lo dable a la sociedad; se les tiene confianza, se les acepta, se les admite como cumplidores e incluso se les tiene cariño, se les entrega fe en lo que hacen.

CASO CONTRARIO ES todo aquello que resulta contrario a lo anterior, cuando lo que hacen o ejecutan las gentes A las cuales se les aceptaba lo que hacían y decían. Es la contraposición a la confianza que se les tenía cuando de palabra y obra accionaban bien y todo se les aceptaba; la creencia en ellos nos llevaba a formar por sus acciones un halo de confianza y todo lo que pedían se les aceptaba, en resumidas cuentas se les tenía fe y creencia en sus hechos y en sus palabras.

¿POR QUÉ TODO este embrollo perdido? Veamos lo hecho por el ISSSTE: prescripción solicitada: octubre 8 transferida al 9 de noviembre. Departamento de radiología: instrucciones: dieta dos días antes a base de té, gelatinas, pan tostado, pollo, verduras cocidas. Segunda prescripción: el día anterior a las 18 horas tomar el contenido de un frasco de X prep o aceite de Recino. A partir de esa hora estará en ayuno. Y viene lo más drástico: a las 10 de la noche se aplicará un ENEMA evacuante de 2 litros de agua y otro dos horas antes de su estudio. Efectuado todo lo anterior, con profundidad metódica según las circunstancias; con una debilidad visible, se presenta el paciente a la hora fijada, espera pacientemente a que lo atiendan (hora después) y resulta que !EL APARATO NO SIRVE! El paciente sólo esbozo una sonrisa y no espeta nada por la decencia y sólo masculla para sus adentros maldiciones no muy decentes y a voz de lamento, después de los ayunos, de la vieja lavativa y de la espera, una frase que a lo largo de los corredores se murmura ¡NO HAY QUE SER!

PERO ESTA PRONUNCIACIÓN no sólo no es en el ambiente médico y en el caso presentado en el que por cierto el paciente tiene 82 años y ha cotizado durante 65 aún en servicio. Hay otros casos en donde No Hay Que Ser como aquello que sucede en la política en la que se juega con los cargos públicos postulando a gente corrupta, insaciable por el poder, agentes que el vicio, la rapiña, el desdolo lo tienen como aval o cuando, como en el caso del “señor ganso” se niega a aceptarlo de dado en el país de arriba y espera a que el Papa felicité y acepte a quien resultó electo como jefe de una nación que ya estaba hasta el gorro por el payaso que tenían en el mando. No hay que ser se repite como un lamento por doquier cuando la desgracia nos lleva a enfrentar a la muerte y el dolor, la angustia, la tristeza y el desajuste familiar quedan como herencia. ¡No hay que ser! cuando buscamos la ayuda y se nos niega arguyendo políticas razones. ¡No hay que ser! cuando lo que pedimos solo en lo justo y que se tiene por derecho.

ASÍ Y TODO, sólo queda aceptar lo que se da y acatar los nuevos mandatos que tratan de corregir errores aunque esto se repita de nueva cuenta una y otra vez porque no se ha tenido el cuidado de componer lo que estaba mal. No hay que ser, ya pónganse a trabajar, este país nos necesita en la plenitud de lo justo.

